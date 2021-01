AMP.-EEUU.- López Obrador dice coincidir con los principales planteamientos de Biden para su mandato y le desea lo mejor

Asegura tener una "buena relación" con Trump



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado este miércoles que coincide con los principales "planteamientos" del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de cara al inicio de su mandato, al tiempo que le ha deseado lo mejor para su Administración.



"He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales. Esos tres temas son muy importantes: pandemia, reactivación económica y migración", ha aseverado durante su rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional.



Así, ha deseado a Biden "que le vaya muy bien en su gestión" y ha hecho hincapié en la importancia de la "llegada a la Casa Blanca de un político demócrata" para encajar así las "preocupaciones de su propia administración", según informaciones del diario 'El Universal'.



"Es muy importante el acto de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales: que se atienda de inmediato lo de la pandemia que les está afectado mucho, igual que a nosotros y a otros pueblos y naciones, lo segundo es la reactivación de la economía, el que se destine fondos con ese propósito, eso adicionalmente nos beneficia nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México", ha expresado.



Sobre el asunto migratorio ha estimado que se "debe regularizar a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos", dado que "contribuyen al desarrollo del país", al que ha calificado de "gran nación".



"Es un planteamiento que creo que se retomará hoy en estos días por parte del presidente Biden, es bueno para México, esto complementando con el apoyo de países de Centroamérica", ha dicho.



En relación con la investidura de Biden, que tendrá lugar esta tarde en Washington, le ha deseado "lo mejor" y ha manifestado que espera que se lleve a cabo "con tranquilidad y paz", que sea para "el bien del pueblo estadounidense". "Son vecinos, hermanos", ha afirmado antes de recordar que en el territorio "viven y trabajan 38 millones de mexicanos".



"BUENA RELACIÓN" CON TRUMP



El mandatario mexicano ha asegurado, no obstante, que ha tenido una relación "buena" con el ahora expresidente estadounidense Donald Trump, cuya administración habría "beneficiado a México" en "diversos aspectos", tal y como ha explicado.



"Ya que no pude despedirme del presidente Trump, sí aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con él. Creo que en beneficio de México en distintos asuntos fueron pocos los desencuentros y las diferencias", ha afirmado.



No obstante, ha señalado que una de las decisiones más controvertidas de Trump fue su intención de imponer aranceles a las importaciones mexicanas "si no deteníamos las caravanas de migrantes cerntroamericanos y caribeños". "Eso fue lo más complicado de la relación", ha sostenido.



López Obrador ha recordado que, a pesar de ello, el asunto "se resolvió sin problema" y ha expresado que con Trump "se lograron cosas favorables para México", como el "respeto a nuestra soberanía".