Amazon ofrece ayuda a Gobierno Biden con distribución de vacunas

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. ha ofrecido ayudar a la Administración Biden a acelerar la distribución de vacunas contra el covid-19, incluyendo a sus propios empleados.

En una carta del miércoles, Dave Clark, director ejecutivo entrante de la unidad minorista de Amazon, felicitó al presidente, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris. Reiteró una solicitud que Amazon hizo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el mes pasado solicitando que los trabajadores de primera línea entre los más de 800.000 empleados de la compañía en Estados Unidos reciban la vacuna tan pronto como sea posible.

Si bien gran parte de la fuerza laboral corporativa de cuello blanco de Amazon en su sede en Seattle y otras oficinas trabajan desde casa, los almacenes de la compañía, los centros de datos de computación en la nube y las tiendas Whole Foods Market han permanecido abiertos durante la pandemia.

Clark dijo que Amazon tiene un contrato con un proveedor de salud ocupacional para administrar vacunas en sus instalaciones. “Estamos preparados para avanzar rápidamente una vez que las vacunas estén disponibles”, escribió.

“Además, podemos usar nuestras operaciones, tecnología de la información y capacidades de comunicación para apoyar en los esfuerzos de vacunación de su Administración”, continuó Clark. “Nuestra escala nos permite tener un impacto significativo inmediato” en la lucha contra la enfermedad, escribió.

En una entrevista con Bloomberg Television a principios de este mes, Jay Carney, exmiembro del personal de Biden que ahora dirige los equipos de política y comunicaciones de Amazon, dijo que la compañía había ofrecido ayuda a los funcionarios dedicados a la transición presidencial. “Hemos ofrecido sugerencias, nuestra experiencia, y estamos abiertos a cualquier idea que pueda tener la Administración entrante sobre cómo podemos ayudar”, dijo.

Amazon está bajo presión de los reguladores y el Congreso sobre su creciente poder, y no queda claro si la Administración de Biden intensificará dicho escrutinio.

Desde que el virus comenzó a extenderse por EE.UU., el segundo mayor empleador del sector privado del país ha realizado importantes ajustes en su extensa red logística para adaptarse al distanciamiento social. Aun así, Amazon dijo el año pasado que unos 20.000 de sus empleados habían dado positivo para coronavirus en los primeros seis meses de la pandemia. Algunos empleados, legisladores y funcionarios laborales han criticado la respuesta de Amazon a la crisis tildándola de insuficiente.

