Aliado de Kirchner presidiría YPF en riesgo de default

(Bloomberg) -- Un aliado de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está posicionado para asumir la presidencia de YPF SA, la petrolera estatal en proceso de reestructurar su deuda.

El presidente actual, Guillermo Nielsen, anunció que dejará el puesto para desempeñar un nuevo cargo en el Gobierno, pero que seguirá involucrado en las negociaciones de YPF con los acreedores por más de US$6.200 millones en bonos hasta que salga oficialmente de la empresa. Nielsen supervisó la reestructuración de la deuda soberana de Argentina a principios de la década de 2000 como secretario de finanzas.

Pablo González, legislador de la provincia de Santa Cruz, reemplazaría a Nielsen, según personas familiarizadas con el tema.

Nielsen aún debe ofrecer su renuncia al directorio, que tendrá que aprobarla antes de votar a favor de González.

Nielsen había sido marginado de la toma de decisiones en YPF en medio de luchas internas dentro del Gobierno, entre partidarios del presidente Alberto Fernández y de la expresidenta Kirchner, que se extendieron hasta las oficinas centrales de la empresa en Buenos Aires.

Hace apenas un año, el mismo Fernández nombró a Nielsen como presidente, pero Kirchner había estado interesada en el puesto para uno de los suyos. En 2012, ella nacionalizó YPF y colocó aliados en otros roles clave de política energética en la Secretaría de Energía, la empresa estatal de energía Ieasa y los reguladores de energía y gas natural de Argentina.

Kirchner, quien tiene un historial de intervencionismo económico, especialmente en los mercados energéticos, ya había tomado medidas para influir en YPF: Sergio Affronti, un aliado, fue designado en mayo para encabezar el equipo de dirección ejecutiva de la empresa. La llegada de González completaría la jugada al sumarle poder en el directorio.

González, de 52 años, se formó como abogado en Santa Cruz, luego trabajó en el sector de gas natural en la provincia patagónica antes de ingresar a la política. Más recientemente, fue vicegobernador de Santa Cruz, actuando como representante de Alicia Kirchner, cuñada de Kirchner. Actualmente es legislador en la Cámara de Diputados nacional.

González ingresará al directorio de YPF en tiempos de una crisis severa. La pandemia de coronavirus del año pasado empujó a YPF al límite, reduciendo los ingresos cuando más necesitaba dinero para aumentar la perforación de shale en la formación Vaca Muerta para revertir cuatro años de pérdidas de producción a medida que disminuye la producción de los campos petrolíferos tradicionales.

Para encontrar una solución, YPF está recortando gastos, desinvirtiendo activos, incluida su sede, un elegante rascacielos de vidrio, y, ahora, buscando alivio de los tenedores de bonos. En lugar de pagar la deuda durante los próximos dos años, YPF quiere usar el dinero para financiar sus inversiones en shale.

Nota Original:Kirchner Proxy to Chair Argentine Driller Under Risk of Default

