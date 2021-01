Alejandro Caracuel, modelo y exconcursante de Supervivientes, víctima de un hacker en redes sociales

MADRID, 20 (CHANCE)



Es uno de los rostros más impresionantes que han pasado por la televisión, sobre todo por el concurso 'Supervivientes' en el que dio mucho de qué hablar por su forma de enfrentarse a las pruebas de actividad y también por un supuesto roneo que tuvo con Laura Matamoros, que nunca llegó a nada. Ahora, el modelo sigue sus pasos frente las cámaras y estudia fisioterapeuta y ha sido, en el día de hoy, víctima de un hacker en su perfil de Instagram.



Muchos utilizamos las redes sociales como una aplicación de entretenemiento donde publicar nuestras mejores fotografías y ver qué contenido suben las personas que nos interesan, pero para otras personas son su herramienta de trabajo. Es el caso de Alejandro Caracuel, que siempre ha utlizado su perfil de Instagram como escaparate de todos esos trabajos que ha realizado como modelo y que ahora espera con ansia que le puedan solucionar el problema para recuperar su privacidad.



Hemos hablado con el protagonista y nos ha contado cómo han podido penetrar en la intimidad de su perfil de Instagram: "Me escribieron un mensaje directo desde una cuenta verificada y ponía algo así como derechos de copyright y como justo acababa de publicar una fotografía, empecé a preocuparme y pinché en link que había en el mensaje. Me han hackeado el email y el Instagram, tengo a un profesional de Instagram que está trabajando para solucionarme esto y nada... a ver qué pasa".



Sin duda, se trata de un fastidio para el modelo, ya que como bien hemos explicado ha perdido las riendas de su cuenta de Instagram. Algo que no solamente le ha pasado a él, sino que también han sufrido muchísimos rostros conocidos de nuestro país. A media tarde hemos visto como el modelo ha recuperado su cuenta de perfil y ha agradecido a través de sus stories a la persona, profesional de esta red social, todo el trabajo realizado.



Con esto, Alejandro Caracuel nos ha querido dejar claro que es un problema para las personas que se dedican a trabajar para las redes sociales que estos hackers invadan tu privacidad. A pesar de que se haya arreglado todo, el exconcursante de Supervivientes ha pasado unas horas muy angustiosas porque no veía el momento en el que pudiese disfrutar de nuevo de su perfil de Instagram.