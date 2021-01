ViacomCBS lanzará servicio de streaming Paramount+ en Marzo

19 ene (Reuters) - La compañía de medios ViacomCBS Inc dijo el martes que lanzará en Estados Unidos su servicio de streaming Paramount+ el 4 de marzo.

La compañía indicó que Paramount+, previamente denominada CBS All Access, debutará en América Latina y Canadá el mismo día, en los países nórdicos el 25 de marzo y en Australia a mediados de 2021.

Uniéndose a los servicios de transmisión de otras compañías de medios como Disney+ de Walt Disney Co, Netflix Inc y HBO Max de AT&T Inc, Paramount+ competirá por espacio en un mercado de rápido crecimiento impulsado por la pandemia de COVID-19.

Paramount+ incluirá episodios y películas propiedad de ViacomCBS como BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures, incluyendo series originales como "The Twilight Zone" y "The Good Fight". (Reporte de Chavi Mehta en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)