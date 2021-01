Una encrucijada común: mirar hacia arriba o estancarse

Imagen del Celta-Betis de la pasada temporada de LaLiga Santander. EFE / Salvador Sas/Archivo

Sevillal/Vigo, 19 ene (EFE).- El Real Betis y el Real Club Celta se miden este miércoles en el Benito Villamarín con estados de ánimo contrapuestos, en un duelo liguero con los béticos al alza y los vigueses heridos por las dos últimas goleadas encajadas, y al que ambos llegan en una encrucijada común, pues de él depende en gran parte seguir mirando hacia arriba en la tabla o estancarse en la zona media.

El Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini recibe a un Celta con el que está igualado a 23 puntos, a 7 de la zona europea, pero con el aval de sus cuatro partidos invicto -dos en Liga y otros tantos en Copa- frente a las tres derrotas enlazadas por el equipo del argentino Eduardo Coudet (2-0 con el Real Madrid, 5-2 en Copa ante el Ibiza y 0-4 frente al Villarreal).

La intención del conjunto adiestrado por Pellegrini, que entrenó al Chacho Coudet en el River Plate, es multiplicar el valor de los tres puntos logrados en Huesca y dar continuidad a la solvencia mostrada en lo que va de año, con el 1-1 en casa en el derbi contra el Sevilla y los triunfos en tierras oscenses y en Copa ante el Mutilvera y el Sporting.

Apoyado en la recuperación del alma del equipo, Sergio Canales, y en la proyección de una segunda línea con jugadores como Aitor Ruibal, el mexicano Diego Lainez o el canterano Rodrigo Sánchez 'Rodri', entre otros, Pellegrini parece haber dado con la tecla de la regularidad, pese a una baja sensible como la del meta chileno Claudio Bravo, de nuevo lesionado.

Bravo será suplido por Joel Robles, quien ha alternado actuaciones de muchas dudas con otras en las que, como en el partido en Gijón, mostró seguridad y la transmitió a los suyos, lo que será una de las claves ante el Celta.

La buena noticia para Pellegrini es el regreso de otro baluarte de su sistema defensivo, el medio argentino Guido Rodríguez, ausente en Huesca por sanción y en Gijón por un problema físico ya superado, y cuya presencia cobra, si cabe, mayor importancia al estar sancionado el marfileño Paul Akouokou por su expulsión en El Alcoraz.

Reconocible en su dibujo, otras novedades respecto al choque de El Molinón podrían ser la vuelta al once de Juan Miranda en el lateral zurdo, del argelino Aïssa Mandi en el eje de la defensa con el cada vez más consolidado Víctor Ruiz y del francés Nabil Fekir en la media punta.

Además, podrían tener continuidad el canterano Rodri, goleador en Gijón y cuyas prestaciones crecen en paralelo a la confianza que le está dando Pellegrini, y en las bandas el mexicano Diego Lainez y Ruibal, con opciones para Cristian Tello o el capitán Joaquín, mientras que en punta contaría con mayores opciones Loren Morón, por delante del paraguayo Tonny Sanabria y Borja Iglesias.

En el Celta, por su parte, el regreso del mediocentro Renato Tapia y del exsevillista Manuel Agudo 'Nolito' es un alivio para Eduardo Coudet, que recupera a dos piezas claves en su equipo titular para medirse al Betis en el Benito Villamarín, donde el conjunto celeste tiene otra oportunidad para examinar o, más bien, superar su 'Aspas-dependencia'.

La lesión del internacional español frente al Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad del equipo gallego sin su máximo goleador: de los últimos 20 partidos en Liga en los que no participó Aspas, el Celta sólo ganó uno.

Además, su ausencia ha coincidido con un notable bajón en el rendimiento del Celta, que ha perdido los tres partidos que ha disputado en este nuevo año, los dos últimos, ante el Ibiza en Copa y Villarreal en Liga, con un escandaloso balance de nueve goles encajados.

El internacional peruano Renato Tapia, tras cumplir su primer ciclo de tarjetas ante el conjunto de Emery, volverá a aportar el equilibrio en el centro del campo, sosteniendo a la línea de tres volantes que alineará el técnico celeste, con Brais Méndez, Denis Suárez y Baeza por detrás de Mina y Nolito, que también vuelve tras superar la lesión muscular sufrida ante el Real Madrid.

Rubén Blanco es indiscutible en la portería y en la defensa no se esperan cambios, pese a la llegada del lateral izquierdo Aarón Martín, con lo que es previsible que Hugo Mallo, Araujo, Murillo y Olaza repitan en esa línea.

- Alineaciones probables:

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Lainez, Fekir, Ruibal; Loren Morón.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Baeza; Santi Mina, Nolito.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 CET.

Puestos: Betis (10º, 23 puntos). Celta (8º, 23 puntos).

La clave: La efectividad en ataque del Betis y la continuidad de su fiabilidad atrás, con sólo 2 goles encajados en los últimos cuatro partidos, y la capacidad del Celta de reencontrarse y de superar la sensible baja de Iago Aspas.

El dato: El Betis sólo ha perdido en seis de las 39 visitas oficiales (el 15 % del total) del Celta al Benito Villamarín, un balance que se completa con 23 victorias locales y diez empates. El último triunfo céltico en el feudo verdiblanco data de agosto de 2013 (1-2).

La frase:

Manuel Pellegrini: "El Celta es un equipo distinto sin Aspas; se le tiene que echar de menos".