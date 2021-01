"Una ciudad, una política": China pone acento a nivel local para combatir el coronavirus

Por David Stanway

SHANGHAI, 19 ene (Reuters) - China está usando tácticas localizadas para combatir una ola de brotes de COVID-19, un enfoque que evita el tipo de confinamientos generalizados que devastaron la economía el año pasado pero que también está sembrando incertidumbre antes de la temporada de viajes del Año Nuevo Lunar.

En la provincia de Hebei, que rodea a Pekín y ha visto cientos de infecciones en las últimas dos semanas, a las autoridades se les pidió el lunes que se adhirieran al principio de "una ciudad, una política" y que elaboraran planes domésticos para cada comunidad.

Tras haber mantenido las nuevas infecciones confirmadas de COVID-19 en un puñado de casos por día durante meses, China ha visto un aumento de los casos desde principios de año, con más de 100 contagios diarios recientemente, lo que hace temer un brote a gran escala.

En relación con los nuevos casos en Hebei y otros lugares, la Comisión Nacional de Salud (NHC) dijo la semana pasada que los funcionarios locales debían estar en guardia y evitar las soluciones uniformes.

Pekín ha dejado en manos de las autoridades provinciales y los empleadores la tarea de instar o incentivar a la gente a no viajar durante las vacaciones, que comienzan el 12 de febrero y suelen ser la época del año en que la gente se moviliza más.

Más de 20 regiones provinciales han pedido a la gente que se quede en casa durante las vacaciones, pero no se han podido imponer prohibiciones.

"Originalmente quería reservar mi billete para el 25 de enero, pero mi comunidad de origen me informó que no sabían lo qué sucedería varios días después y no podían garantizar al 100% que pudiera volver sin necesidad de cuarentena", dijo un usuario de la plataforma Weibo que se hace llamar Yijin Jiajin.

Las reglas y directrices varían y cambian frecuentemente, incluso dentro de las ciudades, creando incertidumbre.

Aunque se les ha instado a no actuar en exceso, los gobiernos locales de las regiones más afectadas han introducido medidas a menudo draconianas para cerrar las rutas de transmisión del COVID-19.

"Los detalles de las restricciones se dejan en manos de los funcionarios locales, lo que significa que si algo sale mal, ellos serán los más afectados por la ira de la gente y del gobierno central", dijo Yifei Li, un profesor universitario que estudia las políticas ambientales y de salud pública de China.

Unos 30 millones de personas en el norte y el noreste del país están ahora bajo diversos tipos de toque de queda, aunque las ciudades parecen estar evitando la palabra "confinamiento", o "fengcheng" en chino, que se usó ampliamente para describir las medidas para responder al brote del año pasado en Wuhan y sus alrededores, donde el virus surgió a finales de 2019.

En ausencia de directivas centrales, las ciudades y las oficinas de los gobiernos locales han publicado en los últimos días decenas de normas sobre el control del brote durante las vacaciones.

(Reporte de David Stanway. Editado en español por Javier Leira)