Un viaje de riesgo marca la segunda fecha del Clausura uruguayo

En la imagen, el centrocampista Gabriel Neves de Nacional. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 19 ene (EFE).- La visita que este miércoles hará el Nacional al Cerro Largo para disputar un encuentro que pondrá en juego puntos muy valiosos marca la segunda jornada del Clausura uruguayo, que se disputará entre miércoles y jueves.

Si bien el torneo recién comenzó, el tricolor ya dejó dos unidades en su primer encuentro, mientras que el local fue uno de los equipos que logró ganar.

Por ello, el Cerro Largo, que se hace muy fuerte jugando en su estadio, situado a unos 300 kilómetros de Montevideo, casi en la frontera con Brasil, intentará hacerse con una victoria que le permita estirar su ventaja ante uno de los candidatos.

El Nacional, en tanto, sabe que un triunfo lo acomoda en el Clausura y le permite mantenerse cómodo en la Tabla Anual acumulada, que lidera con 44 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Rentistas.

Para el próximo juego, el tricolor volverá a contar con el centrocampista Gabriel Neves, una de las figuras del equipo, quien retornará al once inicial tras cumplir dos fechas de suspensión.

Seguramente, el centrocampista ingrese por Felipe Carballo en el que sería el único cambio del entrenador, Jorge Giordano.

El local, en tanto, apostará una vez más a los goles de Enzo Borges, el artillero que con los dos tantos que hizo en la primera jornada frente al Danubio es líder en solitario en la tabla de goleadores.

En otro de los juegos destacados de la fecha, este jueves el Peñarol recibirá al Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo.

Con varias ausencias por la covid-19, el entrenador aurinegro, Mauricio Larriera, tendrá que mover varias fichas de un equipo que tampoco contará con su portero titular, expulsado en la primera fecha.

Sin Kevin Dawson, Giovanni González, Joaquín Piquerez y Matías Britos, seguramente Thiago Cardozo, Jesús Trindade Robert Herrera y el argentino Ariel Nahuelpán integren el once inicial.

El Defensor Sporting, por su parte, no tendrá por suspensión al veterano Álvaro González. Probablemente, su lugar sea ocupado por el argentino Franco Zuculini, aunque no se descartan más variantes.

En los restantes encuentros de la jornada, el Boston River, líder junto al Cerro Largo, visitará al Rentistas tratando de imitar la buena labor que cumplió al golear por 5-0 al Deportivo Maldonado.

Además, el Montevideo City Torque recibirá al Fénix, el River Plate se medirá ante el Cerro y el Montevideo Wanderers chocará con el Danubio, necesitado de puntos para salir de la zona del descenso.

Finalmente, el Plaza Colonia jugará frente al Progreso y el Liverpool visitará al Deportivo Maldonado.

- Encuentros de la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo:

20.01: Montevideo City Torque-Fénix, River Plate-Cerro, Cerro Largo-Nacional y Montevideo Wanderers-Danubio.

21.01: Rentistas-Boston River, Plaza Colonia-Progreso, Peñarol-Defensor Sporting y Deportivo Maldonado-Liverpool.