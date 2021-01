Trump deseará éxito a Biden en su discurso de despedida

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseará públicamente éxito a la Administración del mandatario electo, Joe Biden, en un discurso de despedida que pronunciará el miércoles, un gesto de buena voluntad poco habitual hacia su sucesor.

“Esta semana inauguramos una nueva Administración, y oremos por su éxito para que EE.UU. siga siendo un lugar seguro y próspero”, dirá Trump, según extractos publicados por la Casa Blanca.

Trump nunca reconoció la derrota en las elecciones de noviembre y sus falsas afirmaciones de fraude electoral culminaron con las manifestaciones del 6 de enero en el Capitolio, donde cinco personas perdieron la vida, incluido un oficial de policía.

“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el ataque a nuestro Capitolio”, dirá, según los extractos. “La violencia política es un ataque a todo lo que valoramos como estadounidenses. Nunca se puede tolerar”.

Trump rara vez ha reconocido que Biden asumirá el cargo el miércoles, y no se prevé que invite al presidente electo a la tradicional reunión previa a la inauguración. El nombre de Biden no aparece en los extractos del discurso que pronunciará Trump.

