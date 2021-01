Tenis.-Tenis/Australia.- El Abierto de Australia descarta cambiar el formato masculino al mejor de cinco sets

BERLÍN, 19 (dpa/EP)



El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, ha descartado este martes cambiar el formato del torneo masculino al mejor de cinco sets después de las estrictas normas de cuarentena que están cumpliendo los tenistas.



"Somos un 'Grand Slam'", dijo Tiley al canal de televisión australiano Nine Network, asegurando que no había necesidad de cambios. La declaración después de informar de que tres personas más dieron positivo por coronavirus después de llegar en vuelos chárter para el 'Grand Slam' que comenzará el 8 de febrero, lo que eleva el número total a nueve.



En este momento, 72 jugadores se encuentran en estricto aislamiento en sus habitaciones de hotel durante quince días porque estaban en vuelos con personas que dieron positivo. Estos jugadores no pueden entrenar fuera de sus habitaciones, mientras que los demás pueden entrenar durante varias horas durante su cuarentena, que es obligatoria en Australia para cada llegada internacional. Entre los 72 están la vigente campeona, Sophia Kenin, y las excampeonas Angelique Kerber y Victoria Azarenka.



Varios tenistas se han quejado de las condiciones en las que se encuentran, e incluso algunos afirmaron que no sabían que era obligatoria una cuarentena estricta para todos en un vuelo con personas que dieran positivo.



Según algunas informaciones, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, envió una lista de peticiones para facilitar la vida en cuarentena que, sin embargo, fue rápidamente rechazada por las autoridades estatales, y Tiley habló de sugerencias en lugar de demandas.



Tiley dijo que unos 500 jugadores participaron en una conferencia telefónica, y que la gran mayoría estaba "feliz" de estar en Australia y comprendía la situación. "La mayoría de los jugadores han estado absolutamente fantásticos y están un poco molestos con lo que algunos tenistas han dicho", dijo Tiley a ABC. "Esta es la primera vez que estos tenistas experimentan algo como esto. Es el precio que nuestros viajeros deben pagar", concluyó.