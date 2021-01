Sol sube 0,2% siguiendo avance de precios del cobre: Perú FX

(Bloomberg) -- El sol peruano sigue un avance en los precios del cobre, mientras que las otras monedas latinoamericanas revirtieron ganancias anteriores a medida que aumentaban los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Hay expectativas frente a los comentarios de Janet Yellen hoy en el Senado.

El sol subía 0,1% a 3,6100 por dólar en medio de una baja volatilidad, incluso para los estándares de la moneda peruana. En lo que va del año, el sol se ha apreciado 0,2%, mientras que sus pares presentaron un movimiento más extenso con una caída de 3,1% para el peso chileno en el período.

El promedio móvil a 100 días, actualmente en 3,5927, sigue siendo el soporte más inmediato frente al dólar.

Janet Yellen hablará ante el Comité de Finanzas del Senado hoy y probablemente cubrirá temas que incluyen el plan de alivio para covid-19 de US$1,9 billones del presidente electo de EE.UU., Joe Biden. Según sus notas, le indicará a los legisladores que los bajos costos de endeudamiento significan que es hora de “actuar en grande”.

Los comentarios han generado un alza del S&P de hasta 0,8% y los mercados emergentes FX también tuvieron una mayor apreciación. No obstante, el sentimiento se está revirtiendo dado que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han aumentado tres puntos básicos hoy, lo que reduce el atractivo de los activos más riesgosos.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

Nota Original:PEN Rises 0.2% on Copper as U.S. Treasuries Eyed: Inside Peru

​NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

©2021 Bloomberg L.P.