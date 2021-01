Sílvia Pérez Cruz: La música de un filme debe ser "como bailar sin que te pisen"

La cantautora española Sílvia Pérez Cruz, galardonada este martes en Francia por la música del filme "Josep", se ha convertido en una sólida compositora del séptimo arte, encadenando proyectos en un sector donde las mujeres son minoría.

Pérez Cruz, de 37 años, fue recompensada en los Premios Lumières de cine francés que otorga la prensa internacional por la música original de esta película de animación, un homenaje al dibujante y militante antifranquista Josep Bartolí, quien al huir a Francia en 1939 fue encerrado en los campos de concentración.

En este primer largometraje firmado por el dibujante francés Aurel y que ostenta el prestigioso sello del Festival de Cannes, la artista pone además voz a Frida Kahlo, con quien Bartolí mantuvo una estrecha relación en México.

Pérez Cruz amplía así su palmarés cinematográfico, en el que destaca especialmente el Goya de 2017 a la mejor canción original por "Ai, ai, ai", de la cinta "Cerca de tu casa".

Pregunta: ¿Cómo nace este proyecto?

Respuesta: Conocí a Aurel hace cinco años, cuando me hizo una entrevista para el diario francés "Le Monde", en formato de cómic. Me propuso primero participar en el proyecto poniendo la voz a un personaje, después la canción original y poco a poco me fue incluyendo más.

P: ¿Cómo trabaja para asociar la música a la imagen en una película?

R: Escuchándola, aunque sea a partir de la mirada. Y no anteponiendo las ganas de demostrar lo que sé hacer sino aportando lo que creo que necesita. Para esta película, además, pensé en la música como si fuera pintura. Al margen de la canción original "Todas las madres del mundo", con un texto de Miguel Hernández, la música del filme acompaña recuerdos, son imágenes desdibujadas. Quise hacer lo mismo, como si creara texturas.

P: ¿Cómo se concretan estas texturas?

R: Por ejemplo, como la historia sucede en un campo de concentración, hay mucho aire y tierra. El aire lo interpretan dos corales de mi pueblo (Palafrugell, noreste español), la tierra son instrumentos de percusión. Cuando hay escenas que encarnan la libertad, hay un piano. Como dice Aurel, la música es la tercera dimensión de la película, va hinchando el alma de los personajes y paisajes.

P: ¿La mejor banda sonora es la que no se escucha conscientemente?

R: Sí, cuando no te das cuenta de que está ahí, pero de repente sientes la emoción. Es como bailar sin que te pisen. Es muy bestia el poder que tiene la música de mejorar o destrozar una escena descaradamente.

P: ¿Cómo se preparó para poner la voz de Frida Kahlo?

R: Yo no quería, puesto que es otro oficio. Al principio solo iba a poner la voz cantada de otro personaje pero Aurel tuvo la idea de que todas las voces femeninas fueran las mismas. Para Frida, una amiga mexicana me envió el texto leído y lo escuché muchas veces pero al final me dije que era imposible reproducir el acento y que debía concentrarme en la emoción. Además, más tarde encontramos una grabación de su voz y tampoco tenía un acento muy marcado.

P: ¿A qué atribuye el éxito de "Josep"?

R: Es una película muy poética y el hecho de que esté triunfando me da muchas esperanzas, porque pienso que el sentido poético de las cosas es lo que nos puede salvar a todos. Está desde luego la parte de memoria histórica, pero la parte artística del dibujo demuestra que el público necesita y reconoce las cosas hechas de verdad.

P: ¿Cómo valora este premio?

R: Es muy fuerte porque la mayoría de premios que he ganado son de cine. No hay tantos de música en sí, al margen de los discos de oro, que quiero mucho. Pero el cine es muy espectacular y estoy muy agradecida porque tampoco hay muchas mujeres componiendo para películas y ni siquiera me considero una profesional. Además, el premio en Francia me hace una ilusión brutal porque respeto mucho ese país y cuesta muchísimo entrar en su circuito cultural.

