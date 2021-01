Rusia.- Borrell se abre a aumentar las sanciones contra Rusia por el caso de Navalni

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se ha mostrado favorable a aprobar nuevas sanciones contra Rusia por la detención del opositor Alexei Navalni, si los estados miembro así lo acuerdan en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores.



"La UE está dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluyendo medidas restrictivas, si los Estados miembro lo consideran apropiado para responder a este caso", ha indicado Borrell en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el arresto de Navalni por las autoridades rusas cuando regresaba de Alemania, donde se recuperaba del envenenamiento que sufrió en verano.



Según ha dicho el jefe de la diplomacia europea, la cuestión del opositor ruso será discutida en el próximo consejo de Asuntos Exteriores del 25 de enero. "Seguiremos la situación y sus implicaciones y cualquier ampliación de las sanciones se hará por unanimidad en el Consejo", ha recordado.



Dejando la cuestión de las sanciones en mano de los Veintisiete, Borrell ha argumentado que la diplomacia comunitaria está ejerciendo en este momento "toda la presión política" para lograr la liberación de Navalni "con los medios que considera apropiados".



Así, en su intervención ante la Eurocámara, ha insistido en que el arresto es "inaceptable" y ha exigido a las autoridades rusas su puesta en libertad, al igual que la de los activistas y periodistas que han sido detenidos en relación a su vuelta a Rusia.



Eso sí, ha recordado a los eurodiputados que la relación con Rusia tiene muchas caras y que no se puede centrar solo en el caso del opositor, insistiendo en que, sin perjuicio de la respuesta por este episodio, la UE no puede dejar de lado otros asuntos por lo que mantiene abiertos los canales de comunicación con el Kremlin.



LA EUROCÁMARA EXIGE SANCIONAR A RUSIA



El debate parlamentario ha servido para constatar la unidad de las fuerzas políticas europeos en la condena del arresto de Navalni. Desde todos los ángulos del arco parlamentario se ha criticado la maniobra de Moscú y han exigido a la UE que reaccione adoptando sanciones contra los responsables del acoso al opositor.



Así, el Partido Popular Europeo ha pedido que se haga uso del nuevo sistema de sanciones horizontales contra los Derechos Humanos, un mecanismo que aprobó la UE a finales del año pasado, para sancionar al Gobierno de Vladimir Putin.



"Debemos ser claros en la respuesta y ampliar las sanciones a quienes detuvieron a Navalni y dieron la orden. No debemos dudar en usar la herramienta cuando sea necesaria" ha indicado David McAllister, presidente de la Comisión de Exteriores de la Eurocámara.



En la misma línea, la socialista lusa Isabel Santos ha reclamado que se extiendan las medidas punitivas adoptadas tras su envenenamiento a los responsables de su detención. Mientras que el eurodiputado liberal belga Guy Verhofstadt ha pedido a Borrell más sanciones y que incluyan a un mayor numero de individuos para frenarle los pies a Rusia.



Desde la derecha, el ultraconservador polaco Jan Waszcykowski ha exigido que las sanciones sean "onerosas" e incluyan a los oligarcas rusos e incluso a deportistas y artistas rusos. Por parte de Vox, Hermann Tertsch, ha lamentado que Europa no tiene credibilidad en su discurso internacional y ha puesto como ejemplo la falta de medidas contra China, Cuba o Turquía, ante los que pesan otros intereses. "Putin sabe que tiene Nordstream en marcha", ha indicado, en referencia al gaseoducto que distribuye gas ruso a Alemania, un proyecto que ya en anteriores ocasiones ha cosechado críticas en el seno de la UE.