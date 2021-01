Portaltic.-Un problema en Android 11 impide vincular los mandos inalámbricos de videoconsolas a los teléfonos móviles

12/11/2020 Mando de Google Stadia y Chromecast Ultra POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



La actualización Android 11 tiene un fallo que impide reconocer controladores Bluetooth de videoconsola en los 'smartphones', incluido el mando de Stadia, la plataforma de juegos en 'streaming' de Google.



Desde que se empezara a distribuir Android 11 los usurios de los smartphones que han actualizado a estar versión han encontrado un problema que por el momento no tiene solución: fallos en el reconocimiento de los controladores de videojuegos Bluetooth o, si llegan a conectarse, el juego no reconoce el mapeo de los botones.



El problema afecta a los dispositivos Pixel, pero también a otros teléfonos Android como Samsung y OnePlus, según explican en XDA Developers. E impide vincular el móvil con el controlador inalámbrico de Xbox One y de PlayStation 4, pero también con el de Stadia, como explican los usuarios en el foro de Google.



Google conoce la existencia de este fallo desde que empezara a reportarse en verano del pasado año, y desde entonces los desarrolladores de la compañía han estado investigando qué es lo que causa este problema, aunque por el momento no hay disponible una solución.