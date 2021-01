Peso avanza; mercado atento a comentarios de Yellen: México FX

(Bloomberg) -- La moneda mexicana se fortaleció en medio de una percepción positiva vinculada al discurso de Janet Yellen ante el Senado de Estados Unidos, donde se espera que defienda el plan de estímulo de Joe Biden y refuerce la necesidad de impulsar el crecimiento.

El peso ha avanzado 0.15%, alejándose de su promedio móvil de 50 días que ha servido como una fuerte orientación técnica desde mayo. El nivel de 19.60 por dólar alcanzado en la primera semana del año sirve como soporte del dólar a corto plazo para la moneda, a pesar de que 19.00 por dólar sigue siendo un nivel de pivote para el peso.

La curva TIIE ha bajado en las últimas sesiones, siguiendo el movimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., a medida que los inversionistas equilibran la liquidez elevada vinculada al estímulo con la perspectiva de una tasa de financiamiento más presionada a largo plazo.

A nivel local, el Banco Central de México anunciará hoy a las 12:30 ET los resultados de las subastas de bonos Cetes y Mbonos.

Con la inflación cerca del objetivo de Banxico de 3%, los operadores aún ven probabilidades de recortes de tasas adicionales en el primer semestre de 2021, una medida que contrasta con la mayoría de los principales pares latinoamericanos que tienen una perspectiva de tasas estables o crecientes.

La nominada a secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, hablará ante el Comité de Finanzas del Senado a las 10 a.m. en una discusión que probablemente cubrirá temas que incluyen el plan de alivio para el covid-19. Según sus notas, le dirá a los legisladores que los bajos costos de endeudamiento significan que es hora de “actuar en grande”.

El S&P sube 0.8%, junto con el cobre y el petróleo. La mayoría de las divisas de mercados emergentes también avanzan, pero la intensa volatilidad no permite a los operadores descartar un cambio en la percepción del riesgo durante la sesión.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

