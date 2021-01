Pandemia podría ser fuente de nuevas crisis mundiales por años

(Bloomberg) -- El coronavirus ha expuesto los “efectos catastróficos” de ignorar riesgos a largo plazo como las pandemias, y las consecuencias económicas y políticas podrían causar más crisis en los próximos años, según el Foro Económico Mundial (FEM).

Según la encuesta anual de riesgos globales del FEM, las enfermedades infecciosas y las crisis de medios de subsistencia son los principales “peligros claros y presentes” en los próximos dos años. Los efectos colaterales, como las burbujas de activos y la inestabilidad de los precios, encabezan las preocupaciones durante un período de 3 a 5 años.

El FEM señaló que la mayoría de los países tuvieron dificultades con el manejo de crisis durante la pandemia, pese a algunos ejemplos destacados de determinación y cooperación, lo que evidencia cómo los líderes deben prepararse mejor para la próxima crisis importante, cualquiera que sea.

“El costo humano y económico inmediato del covid-19 es severo”, dijo el FEM en el informe. “Las ramificaciones —en forma de disturbios sociales, fragmentación política y tensiones geopolíticas— determinarán la efectividad de nuestras respuestas a las otras amenazas clave de la próxima década”.

Si bien el impacto de la pandemia es predominante en este momento, es probable que salgan a la luz otros eventos, según la encuesta. Como en años anteriores, el clima extremo es considerado el riesgo más probable, justo antes de no tomar medidas frente al cambio climático. Las enfermedades infecciosas figuran entre los cinco primeros riesgos por primera vez en al menos una década.

La desigualdad digital y la concentración del poder digital también se consideran preocupaciones importantes, y la directora gerente del FEM, Saadia Zahidi, advirtió de una “bifurcación global en términos de crecimiento y desarrollo”.

“Hay zonas del mundo que tienen acceso digital e inclusión y es ahí donde algunas partes de la fuerza laboral, no todas, pueden continuar, pueden adaptarse”, dijo Zahidi a Bloomberg TV el martes. “Pero luego están estas otras zonas del mundo donde ni siquiera tenemos acceso básico a internet, acceso básico a la electricidad, acceso básico al agua y es donde la recuperación y el retorno al crecimiento serán muy diferentes”.

Las recomendaciones del FEM para aumentar la resiliencia incluyen combatir la desinformación, especialmente a medida que se distribuyen las vacunas contra el coronavirus. La entidad mencionó un ejemplo de información falsa —ingerir alcohol altamente concentrado mata el covid-19— que causó más de 700 muertes y casi 6.000 hospitalizaciones en Irán.

El foro también recomendó un análisis de riesgo “holístico”, invertir en “defensores del riesgo” para fomentar la cooperación internacional y explorar nuevas formas de gestión de riesgos, como las asociaciones público-privadas.

