Nieves Herrero: "María Teresa Campos e Isabel Gemio son dos grandes compañeras"

La periodista confiesa que lo está pasando muy mal por la polémica que se ha creado en torno a la entrevista que la extremeña hizo a la veterana comunicadora



MADRID, 19 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, pero también personal, Nieves Herrero disfruta de estos primeros meses del 2021 como abuela. Reconociendo que está feliz por poder disfrutar de su nieto, aunque sea en la distancia por culpa de la Covid-19, la periodista habla sobre el proyecto que tiene entre manos, una nueva novela que pronto verá la luz.



Compañera de profesión de María Teresa Campos e Isabel Gemio, Nieves reconoce que lo está pasando muy mal por el enfrentamiento mediático que están protagonizando ambas a raíz de la polémica entrevista que la presentadora de "Sorpresa sorpresa" le hizo a la madre de Terelu Campos en su canal de YouTube.



- CHANCE: Qué bien te queda la nieve.



- NIEVES: Estoy en mi hábitat, me encanta yo soy una apasionada de la nieve, pero esto ha sido un exceso, sobre todo en Madrid que es una ciudad que no está preparada para recibir tanta nieve, entonces ahora estoy saturada de nieve.



- CH: Tuviste que acudir a Urgencias.



- NIEVES: Es que después de estar tres días bloqueada en Pozuelo y haciendo un programa especial que es lo que tenemos que hacer la gente de la radio. Estuvimos retransmitiendo once horas seguidas y el domingo 6 horas seguidas. Una vez que ya salimos, se ve que esa tensión se me agarró a la espalda y hubo un pinzamiento de un nervio, era un dolor como si me atravesara un cuchillo por la espalda. Acudí al hospital me estuvieron dando analgésicos y así estoy, llevo ya tres días y me han dicho que esté así cinco días. Los dolores eran parecidos a dar a luz. Un dolor tan intenso y tan fuerte que yo hacía la respiración, es para tomarnos esto a broma, del parto porque el dolor era muy agudo. Mi marido había tenido un cólico nefrítico y nos parecía que podía ser algo así. Fuimos al hospital, pero esto no es nada, lo importante ha sido la gente que ha estado yendo a los hospitales con unas dolencias bestiales y ellos eran los prioritarios. Yo estuve esperando hasta que me encontré bien.



- CH: ¿Cómo están siendo los primeros meses con tus nietos?



- NIEVES: Deseando ver al niño, a Nicolás, a mi hija y a mi yerno, pero es que está todo bloqueado. Los papás están en una burbuja, bastante tienen ellos con todas las necesidades del bebé. Yo todos los días les digo que me manden un vídeo, estoy feliz, siento mucho estas circunstancias lo que hacen es que no puedo abrazar ni a mi hija ni al niño. A veces me da el bajón que le da a todo el mundo que no puede ver a su familia.



?- CH: ¿Un segundo vendrá?



?- NIEVES: No, pobres. Es que estas circunstancias impiden que les ayudemos, es que no podemos hacer mucho, me siento realmente inútil te lo digo de verdad, me pasó igual el día que me hija dio a luz, no pude estar con ella. Verlo todo en diferido y a través de una pantalla, al principio bien, pero luego ya pesa.



?- CH: Están diciendo que le pueden dar una telenovela a Isabel Pantoja en México.



?- NIEVES: No lo sabía, pero todo lo que sea escribir es fantástico, no sé si Isabel escribe o no, no sé si ha hecho un diario. Tiene una vida como para hacer un culebrón, o dos, o tres, o más, una serie larga. Su vida es de novela y la verdad que llegará a España, estamos deseando verla.



?- CH: ¿Qué opinas de lo ocurrido entre Isabel Gemio y María Teresa Campos?



?- NIEVES: Son dos grandes compañeras, dos grandes amigas. las he conocido en dos momentos diferentes de mi vida, yo lo estoy pasando muy mal porque creo que tiene que parar la polémica porque ellas se merecen que hablemos de ellas como dos grandes comunicadores que son y ya, ya de verdad. Yo y todo el grupillo nos da mucha pena porque al final de lo que se habla es de una entrevista cuando tienen dos carrerones impresionantes. Hay que pasar página y empezar a hablar de las circunstancias que se están viviendo en España. Lo que no puedo olvidar es que son dos amigas.



?- CH: ¿Futuros proyectos?



?- NIEVES: Dentro de poco ya sabréis porque estoy terminando ahora una novela y creo que puede ser muy bonita. Creo que la novela histórica me apasiona y tiene que ver con el principio de los veinte finales del diecinueve, un personaje muy atractivo. Es toda una trama muy nueva, aunque el personaje ya ha sido muy tocado en otras novelas históricas y también en biografías, pero este lado que le he dado es nuevo.