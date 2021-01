Mónica Hoyos disfruta del regalo de su 44 cumpleaños en compañía de su hija, Luna

19/01/2021 Mónica Hoyos, radiante, acaba de cumplir 44 años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Radiante y muy sonriente pudimos ver a Mónica Hoyos el día de su cumpleaños. El pasado 15 de enero la presentadora cumplía 44 años, una edad a la que llega agradecida y esperanzada: "estamos con salud y con ganas de empezar el año bien, aunque se presenta complicado, pero vamos a salir adelante", tal y como nos confirmó mientras se dirigía a disfrutar de su regalo en compañía de su hija, Luna, fruto de su relación con Carlos Lozano.



Madre e hija pasaron la mañana en un spa del que salieron visiblemente relajadas y reseteadas después de una merecida sesión de mimos y cuidados. Y dispuestas a disfrutar de un almuerzo en familia, otra de las sorpresas que la presentadora recibió por su cumpleaños. Radiante vestida completamente de negro, con unos leggins de cuero y un elegante abrigo con pelo en el cuello,



A la salida del restaurante Mónica, más exultante aun sí cabe, desveló que su felicidad no solo se debe al extraordinario día que estaba pasando "me están haciendo sorpresas todo el día y me siento muy afortunada", sino también a que alguien especial se ha cruzado en su vida. Al preguntarle por su situación sentimental y cómo se encontraba su corazón no dudó en responder "mejorando" y a lo que añadió respecto a si había alguien especial en su vida "parece que sí".



De ahí surge parte de la felicidad que Mónica transmitía en un día tan especial para ella. Pero, celosa de su vida privada, no quiso entrar en detalles sobre quién es la persona que le ha devuelto la sonrisa y la confianza en el amor. Eso sí, deja la puerta abierta a hacerlo en un futuro: "pues mira yo pensaba que era un año que no iba a conocer a nadie. Ya veremos, ya hablaremos".



Muy discreta, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la nueva victoria judicial de su gran amiga Ivonne Reyes a Pepe Navarro, pero sí nos ha contado como va su demanda contra la inquilina que, a pesar de no pagar el alquiler, se negaba a irse de su domicilio: "Todavía no ha salido el juicio. Cómo la justicia en este país para los dueños va muy despacio. lo bueno y lo fácil es para la gente que no paga y vive del cuento"