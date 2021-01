Mila Ximénez desvela cómo será la nueva entrevista de Kiko Rivera hablando de su madre, Isabel Pantoja

14/10/2020 Mila Ximénez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Kiko Rivera romperá mañana, en la revista "Lecturas", y con una "desgarradora" exclusiva, su silencio acerca de la guerra que mantiene hace tres meses con su madre, Isabel Pantoja, con quien cada día que pasa parece menos posible una reconciliación. Así lo han anunciado en "Sálvame" Jorge Javier Vázquez y Mila Ximenez, encargada de hacer esta nueva entrevista al Dj, que ha adelantado que el testimonio tendrá "un punto de desgarro y soledad". "Pantoja se aprovecha de la situación emocional que tiene su hijo, y me está demostrando que no es buena persona", ha asegurado la colaboradora.



Tras el programa hemos podido preguntar a Mila acerca de esta esperada entrevista, que promete dar tanto que hablar como la que ella misma hizo a Kiko el pasado mes de noviembre. Recordemos que en dicha exclusiva, el Dj desnudó sus sentimientos como nunca había hecho y no dudó en tildar a la tonadillera de mala madre, abuela ausene y egoísta, anteponiendo siempre la Isabel artista a la Isabel persona. Unas durísimas palabras que, según aseguran fuentes cercanas, la viuda de Paquirri es incapaz de perdonar.



Ahora, Mila desvela que Kiko "necesitaba" hacer esta nueva entrevista y asegura que nos va a deja tan boquiabiertos como la primera que concedió, hace casi tres meses: "Os va a sorprender". Sin querer adelantarnos si esta exclusiva alejará todavía más a la artista de su hijo, la colaboradora afirma que "tenéis que leerla". Eso sí, la ex de Manolo Santana admite que Pantoja se molestará mucho con ella por hacer esta segunda exclusiva al marido de Irene Rosales: "Supongo que sí. La tonadillera está molesta con todo el mundo en general". Algo que, para qué negarlo, a la colaboradora se la "bufa completamente".