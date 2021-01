METALES PRECIOSOS-Oro sube por debilidad del dólar antes de discurso de Yellen

* Gráfico interactivo que sigue la propagación global del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3mvcUoa Por Asha Sistla 19 ene (Reuters) - El oro subía levemente el martes desde el mínimo de dos años y medio que tocó en la víspera frente a la caída del dólar prebvia al discurso de la nominada al cargo de secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en el que se espera que argumente a favor de un mayor gasto fiscal. * A las 1024 GMT, el oro al contado subía un 0,3% a 1.842,46 dólares la onza, recuperándose desde el piso de 1.809,90 dólares que tocó el lunes, nivel no visto desde el 2 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,7% a 1.842,70 dólares. * "El dólar se ha debilitado un poco, los rendimientos no han subido más, lo que debería ser útil, pero el mercado ha perdido un poco de apetito por el oro", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. * "Al mercado le falta confianza en este momento y para que eso se reanude necesitamos ver un enfoque renovado en la inflación como un motor y necesitamos ver que la reciente fortaleza del dólar comience a desvanecerse". * El índice dólar caía desde el máximo de cuatro semanas que tocó en la sesión previa, mientras que los rendimientos de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro de Estados Unidos cotizaban dentro de un rango ajustado y se mantenían sobre 1%. * Los inversores esperan la investidura del presidente electo Joe Biden el miércoles, en medio de preocupaciones de seguridad luego de que partidarios del presidente saliente Donald Trump invadieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. * En el radar de los inversores también está el testimonio de Yellen, en el que se espera que afirme que Estados Unidos no busca un dólar más débil y que el gobierno debe "actuar a lo grande" con su paquete de ayuda por el coronavirus. * Los ministros de Finanzas de la zona euro se comprometieron a mantener un apoyo fiscal continuo para sus economías, mientras que la atención en Estados Unidos sigue puesta en la propuesta de un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares presentada por Biden. * La plata caía un 0,1% a 25,31 dólares la onza. El platino ganaba un 1,6% a 1.095,98 dólares y el paladio subía un 0,1% a 2.374,35 dólares. (Reporte de Asha Sistla y Sumita Layek en Bengaluru, reporte adicional de Swati Verma, Editado en Español por Ricardo Figueroa)