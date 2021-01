Meghan intenta evitar juicio en caso contra diario británico por invasión de su privacidad

Un tribunal británico examina este martes la demanda presentada por la duquesa de Sussex, Meghan, esposa del príncipe Enrique, contra el diario sensacionalista británico Daily Mail, al que denuncia por invasión de su privacidad pero contra el cual quiere evitar un mediático juicio.

La exactriz estadounidense, de 39 años, acusa a la empresa editora Associated Newspapers -que publica el Daily Mail, el Mail Online y su versión dominical Mail on Sunday- de vulnerar sus derechos al publicar en febrero de 2019 extractos de una carta manuscrita enviada a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.

En un primer momento se había previsto celebrar un juicio en enero de 2021, pero alegando una "razón confidencial" los abogados de la duquesa pidieron un aplazamiento hasta el otoño.

Sin embargo, en paralelo Meghan pidió un "juicio sumario", un trámite que en el derecho anglosajón permite que un caso se resuelva sin juicio. Esto es lo que la Alta Corte de Londres examinará este martes y miércoles.

La duquesa quiere evitar que, como autorizó la justicia en septiembre, la defensa de Associated Newspapers apoye su defensa en el libro "Finding Freedom" (Hacia la libertad) una biografía reciente sobre la pareja y su alejamiento de la monarquía británica.

Los abogados del grupo afirman que Meghan "cooperó con los autores" de ese libro, que hace referencia a la carta, lo que ella niega.

El príncipe Enrique, de 36 años, sexto en el orden de sucesión a la corona británica, ha denunciado repetidamente la presión de los medios sobre su pareja.

Enrique y Meghan alegaron esta presión como principal motivo de su estrepitosa retirada de la familia real anunciada en enero de 2020 y efectiva desde abril.

La pareja, que desde entonces se ha establecido en California, está en guerra con la prensa.

Enrique, cuya madre, la princesa Diana, murió en un accidente de tráfico cuando era perseguida por los paparazzi en París en 1997, ha presentado demandas separadas contra otro tabloide británico, el Daily Mirror, por supuesta piratería telefónica.

Según medios británicos, también se querelló contra Associated Newspapers por difamación en relación a un artículo publicado en octubre por el Mail on Sunday, según el cual el príncipe no tiene contacto con los Royal Marine desde su salida de la monarquía, que le obligó a renunciar a sus títulos militares honoríficos.

bur-acc/erl