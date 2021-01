La puertorriqueña Chesca orgullosa de unirse al cambio que trae Joe Biden

Fotografía promocional cedida por Saban Music Group donde aparece la cantante puertorriqueña Chesca, quien lanzó recientemente el sencillo "Como Tú Me Querías Remix" junto a De La Ghetto. EFE/Saban Music Group

San Juan, 18 ene (EFE).- La cantante puertorriqueña Chesca, quien lanzó recientemente el sencillo "Como Tú Me Querías Remix" junto a De La Ghetto, dijo a Efe que se siente feliz de formar parte de alguna forma del cambio que trae el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y hacerlo en su condición de latina.

Chesca, que el sábado anunció que dio positivo a la covid-19, forma parte este lunes en "United We Serve" de la celebración del Día Nacional de Servicio de Martin Luther King con la presentación de su sencillo "El Cambio", con Diane Warren.

La cantante puertorriqueña es la intérprete del tema "El Cambio", que fue elegido de forma oficial para usarse en un video para la campaña de las elecciones generales de 2020 de Biden y Kamala Harris, dentro de su promoción para conseguir el voto.

"El Cambio", escrito por Diane Warren, es una versión en español de "The Change", interpretado originalmente por la cantante JoJo.

Los eventos se transmitirán hoy a través de bideninaugural.org y en las plataformas de redes sociales de PIC, incluidos YouTube, Facebook y Twitter.

"Ser la única latina es muy importante", dijo Chesca sobre la retransmisión de este lunes, que se incluye en una serie de actos que acompañan la llegada de Biden a la Casa Blanca.

"Orgullosa de ser parte del cambio", resaltó la cantante, que reconoció sentirse bien a pesar de estar contagiada con la covid-19.

"Los primeros dos días fueron los más fuertes", dijo la artista. que indicó que ya hoy sufre unos síntomas que le recuerdan a "un leve catarro".

NO SE SIENTE MAL A PESAR DE ESTAR CONTAGIADA

"No me siento mal", indicó Francesca Ramírez, que recurrió el sábado a las redes sociales para explicar cómo se contagió, tras acudir recientemente a un estudio de grabación, donde uno de los productores se sentía enfermo.

Ramírez le cuestionó si era covid y le dijo "que no", que era una resaca de la noche anterior, por lo que entonces decidió hacerse la prueba rápida, la cual resultó ser positiva.

"Sí era covid y desafortunadamente contagió a todos los que estábamos ahí", lamentó la artista.

La mala noticia de su contagio contrasta, sin embargo, con el reciente lanzamiento de "Como Tú Me Querías" (Remix) junto a su compatriota De La Ghetto.

SENCILLO ACOMPAÑADO DE UN VIDEO

El sencillo viene acompañado de un video filmado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles bajo la dirección de Mimi Labisi, de la casa productora Stellarhead.

La artista reconoció que "Como Tú Me Querías" supone un cambio en el tipo de música que ha realizado hasta el momento, pero que se siente muy feliz de hacerlo.

"Nací en Puerto Rico y crecí con el reguetón", destacó la cantante, que subrayó su alegría por "entrar en el mundo urbano".

Chesca destacó que esto no ha supuesto ningún problema, ya que, como sostuvo, "me sale muy natural".

Además, adelantó que vienen nuevas colaboraciones en el género urbano, aunque no quiso dar nombres.

La cantante matizó que eso no quiere decir que vaya a decir adiós al tipo de música que hacía antes.

"Soy una artista que puede hacerlo todo", destacó la intérprete puertorriqueña.

Recientemente, Chesca fue nominada al Premio Lo Nuestro 2021 en las categorías Artista Revelación Femenina y Colaboración "Crossover" del Año.

Alcanzó el primer puesto en las listas de Billboard de Latin Airplay, Latin Rhythm y Latin Pop con el sencillo "Te Quiero Baby", que también cuenta con la colaboración de Pitbull y el legendario Frankie Valli.