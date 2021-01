Jon Rahm no jugará esta semana tras sufrir molestias físicas

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El español Jon Rahm no jugará esta semana el torneo que se iba a disputar en La Quinta, California (EEUU), tras sufrir unas molestias físicas durante su preparación.

Rahm había confirmado su participación en el The American Express, pero tres días antes del inicio del torneo ha decidido retirarse por precaución al sentir unas pequeñas molestias musculares.

El número 2 del mundo era uno de los principales favoritos del torneo californiano, que ya ganó hace tres años.

"El viernes sentí unas molestias en el gimnasio y aunque podría haber jugado el torneo, yo cuando juego lo hago siempre para ganar, así que he preferido no forzar", declaró el golfista a 'Ten-Golf'.

La próxima semana el de Barrika (Vizcaya) está inscrito en el Open Farmers Insurance, en donde consiguió su primer triunfo en el circuito de la PGA.