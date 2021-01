Johnson, satisfecho con la partida de Trump, según exsecretario del Gabinete

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 19 ene (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, está satisfecho de que Donald Trump no haya sido reelegido, en contra de lo que mucha gente piensa, afirmó el muy influyente Mark Sedwill, ex secretario del Gabinete.

Sedwill, que ocupó su puesto hasta septiembre pasado como el funcionario con más rango al servicio del Gobierno, señaló en un artículo publicado este martes en el "Daily Mail" que es "equivocado" pensar que Johnson hubiera preferido un nuevo mandato del político republicano.

Una eventual reelección de Trump "no hubiera sido beneficioso para la seguridad británica, europea y el comercio transatlántico; aún menos para la agenda medioambiental con la que el primer ministro está comprometido", afirma Sedwill.

De acuerdo con este exsecretario, la victoria del demócrata Joe Biden "alivió" a los líderes occidentales pues habrá "un restablecimiento normal de relaciones diplomáticas" una vez que este político asuma este miércoles el poder.

"Aquellos que como nosotros nos consideramos cercanos aliados norteamericanos, hemos echado de menos un liderazgo estadounidense en los últimos cuatro años", añade Sedwill en su artículo.

La Administración de Biden restablecerá los vínculos con instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), que Trump despreciaba, y EE.UU. volverá a unirse al Tratado de París sobre cambio climático --considera.

"Basándome en la duración de mi trabajo con Boris Johnson en Downing Street, creo que aquellos que dijeron que él hubiera preferido un segundo mandato de Trump están equivocados".

Durante la presidencia de Trump, el primer ministro evitó criticar al mandatario estadounidense, pero fue muy claro en días recientes al condenar los incidentes violentos en el Capitolio, en Washington, provocados por seguidores del político republicano.

En una conversación telefónica, Boris Johnson felicitó a Biden después de su victoria electoral en noviembre y le manifestó su deseo de impulsar la relación entre ambos países.