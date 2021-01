Irán advierte que tiene "los dedos en el gatillo" para defenderse del enemigo

EFE/EPA/IRANIAN ARMY

Teherán, 19 ene (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este martes que tiene "los dedos en el gatillo" para defender su país de los cálculos erróneos de los enemigos, coincidiendo con unas amplias maniobras militares y una mayor tensión con Estados Unidos.

El comandante en jefe de este cuerpo militar de élite, Hosein Salamí, dijo que los ejercicios "Eqtedar (Poder) 99" son un mensaje para el enemigo de que "nuestros dedos están en el gatillo en nombre de la nación iraní".

"Las maniobras de guerra también dejan claro los enemigos que deben evitar cualquier error de cálculo sobre el poder de defensa de Irán", subrayó Salamí, citado por la agencia Isna.

Las fuerzas militares de Irán, en medio de las crecientes tensiones por su programa nuclear y las presiones de EE.UU., han intensificado desde la semana pasada sus maniobras militares.

En los simulacros de esta jornada, participaron fuerzas especiales y de reacción rápida, junto con aviones de combate, helicópteros y aviones de transporte militar en la costa meridional de Makran, en el golfo de Omán.

El pasado viernes, la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria lanzó misiles balísticos contra un objetivo simulado a una distancia de unos 1.800 kilómetros en el océano Índico en el marco de otras maniobras.

Las tensiones entre Irán y EE.UU. han crecido desde que en 2018 el gobierno de Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear firmado con Teherán e impuso sanciones, aunque el presidente estadounidense electo, Joe Biden, ha expresado su intención de regresar al pacto.

Lo último que ha creado revuelo en el país persa ha sido el sobrevuelo de dos bombarderos estadounidenses B-52 que partieron el domingo desde Israel hacia el golfo Pérsico.

Al respecto, el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, advirtió en su cuenta de Twitter: "Aunque no hemos iniciado una guerra en más de 200 años, no dudamos en aplastar a los agresores".

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamad Hosein Baqeri, dijo por su parte ayer que el vuelo de estos aviones B-52 estadounidenses "no tiene un considerable valor operativo" porque Irán está preparado "para responder a todas las amenazas".