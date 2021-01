Harden y Durant ganan a Antetokounmpo; Curry y Warriors sorprenden a Lakers

EFE/EPA/JASON SZENES EPA-EFE/JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Houston (EE.UU.), 18 ene (EFE).- La magia encestadora volvió a estar presente este lunes en el Barklays Center con el escolta James Harden y el alero Kevin Durant como protagonistas, en la jornada festiva del Día de Martin Luther King Jr. al ganar, como nuevos compañeros, el duelo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo.

Mientras, el base Stephen Curry y los Golden State Warriors sorprendieron con una gran remontada a Los Angeles Lakers, que rompieron su racha de cinco triunfos consecutivos.

El mundo de la NBA volvió a poner su mirada en el Barclays Center, donde este lunes los Nets, con Harden y Durant, superaron 125-123 a los Milwaukee Bucks, de Antetokounmpo.

Durant hizo el triple de la ventaja con 36 segundos por jugarse, y Harden tuvo un doble-doble de 34 puntos y 12 asistencias para volver a ser el director perfecto en el juego ofensivo de los Nets (9-7), que ganaron el cuarto partido consecutivo, mejor racha actual en la Conferencia Este, donde ya son quintos.

El alero estrella de los Nets acabó con 30 puntos, nueve rebotes y seis asistencias que permitieron a los Nets confirmar que ya se han colocado en el grupo de los equipos a batir no solo en la Conferencia Este sino también en la liga, como sucede con los Bucks.

Antetokounmpo también brilló como estrella y líder de los Bucks al conseguir un doble-doble de 34 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota que les cortó racha de cuatro triunfos consecutivos.

Como se esperaba con Curry de líder, que aportó 26 puntos, y recuperada la inspiración encestadora del alero Kelly Oubre Jr., que logró 23 tantos, los Warriors dejaron en evidencia a los campeones de liga y avisaron de que tienen que decir en el campo mucho más de lo que los pronósticos les otorgan para esta temporada.

De momento, completaron su mejor remontada de la temporada con un parcial de 21-34 en el cuarto periodo para conseguir tener marca ganadora de 7-6 y la moral de haber ganado ya a los campeones en el Staples Center.

El base Ja Morant mantuvo su condición de líder dentro del juego de equipo de los Memphis Grizzlies a los que guió al triunfo de 108-104 frente a los Phoenix Suns, y ampliaron a cinco su racha de partidos ganados.

Morant, que jugó su segundo partido desde que volvió con el equipo tras perderse 11 por lesión, acabó con un doble-doble de 17 puntos, 10 asistencias y dos recuperaciones de balón.

El ala-pívot Brandon Clarke también llegó a los 17 tantos en una lista de siete jugadores de los Grizzlies que tuvieron números de dos dígitos, incluidos tres reservas.

La victoria de Grizzlies (7-6), que tienen por primera vez en lo que va de temporada marca por encima del par, se da a pesar que el escolta Dillon Brooks, su líder encestador, aportó apenas tres puntos después de fallar 9 de 10 tiros de campo, incluidos los cuatro intentos de triple que hizo.

El pívot bahameño Deandre Ayton, con un doble-doble de 18 puntos, 16 rebotes y tres asistencias, encabezó el ataque de los Suns (7-5), que tampoco tuvieron su mejor inspiración encestadora, especialmente su líder, el escolta hispano Devin Booker, quien acabó con apenas 12 tantos después de fallar 16 de 21 tiros de campo.

El ala-pívot LaMarcus Aldridge volvió a Portland para enfrentarse a su exequipo de los Trail Blazers y aportó 22 puntos como líder de los San Antonio Spurs, que ganaron este lunes por paliza de 104-125.

El escolta DeMar DeRozan se encargó de dirigir el ataque balanceado de los Spurs al conseguir un doble-doble de 20 puntos y 11 asistencias, que permitieron al equipo de San Antonio (8-6) conseguir la segunda victoria consecutiva y consolidarse como líderes en la División Suroeste.

El pívot Bam Adebayo (doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes) hizo valer su poder dentro de la pintura y el Miami Heat pudo al final completar un partido que había sido aplazado varias horas por el protocolo de salud y seguridad de covid-19 tras imponerse 113-107 a los desahuciados Detroits Pistons, y rompieron racha de tres derrotas consecutivas.

El escolta Zach LaVine anotó 33 puntos, incluidos cuatro triples, y volvió a ser el líder del ataque ganador de los Chicago Bulls, que derrotaron 125-120 a los Houston Rockets, en lo que fue la segunda victoria consecutiva en su campo del United Center.

Otro escolta, Victor Oladipo, que hizo su debut con los Rockets, mostró también su clase e inspiración encestadora y logró 32 puntos, incluidos cuatro triples, repartió nueve asistencias, capturó cinco rebotes, recuperó dos balones y perdió siete, como líder del ataque del equipo de Houston, que lo adquirió de los Indiana Pacers en el traspaso de Harden a los Nets, en el que participaron cuatro clubes.

El alero RJ Barrett (22 puntos, 10 rebotes) y el ala-pívot Julius Randle (21 tantos y 17 balones capturados) aportaron sendos dobles-dobles que ayudaron a los New York Knicks a inaugurar jornada festiva con triunfo de 91-84 frente al Orlando Magic.

El escolta-alero De'Andre Hunter anotó 25 puntos, incluidos tres triples, y guió a los Atlanta Hawks al triunfo de 108-97 ante los diezmados Minnesota Timberwolves en la jornada festiva que celebraron con el estreno de nuevas camisetas.

Las iniciales del líder de los derechos civiles fueron puestas en la parte delantera de las camisetas negras con letras en blanco, y en la espalda estaba el número de cada jugador y su nombre.