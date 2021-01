Fútbol/Copa.- (Previa) La Real Sociedad busca en la Copa mejorar sus recuerdos de Córdoba

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad visita al Córdoba CF en un Estadio El Arcángel del que no guarda el mejor de los recuerdos, tras perder esta semana en semifinales de la Supercopa de España ante el Barça, y confía que en la Copa del Rey, ante el propietario del feudo, cambie el guión.



Los donostiarras, quintos en LaLiga Santander, no quieren dejar escapar el tren copero, con una final pendiente por jugar como será la del derbi ante el Athletic Club. Pero, en esta edición, quieren repetir su buen hacer y, el Córdoba, es su primer obstáculo.



Ante un Segunda División B, con el Córdoba tercero del Grupo 4 B a dos puntos del líder, la Real Sociedad quiere evitar sorpresas típicas de la Copa. Como la que hizo que el Cornellà eliminara al Atlético de Madrid y se mida, ahora, al FC Barcelona.



Un Barça que eliminó en la tanda de penaltis a los donostiarras en la semifinal de la Supercopa de España, que tuvo lugar en este Nuevo Arcángel de Córdoba que ahora muda la piel para ser sede copera. Y con su Córdoba CF dispuesto a repetir.



Los andaluces están bien en su competición doméstica y quieren aprovechar este premio ante una Real Sociedad que podría rotar, sobre todo si Imanol quiere dar minutos a hombres con menos peso y dar descanso a sus habituales en LaLiga.



Eso sí, están avisado. Este Córdoba ha eliminado ya a Albacete y a Getafe de esta Copa del Rey. Llevan dos eliminatorias superadas y, ante el gran 'coco' que se encuentran, no se dejarán intimidar por mucho que esta Real Sociedad juegue tan bien, sea vigente finalista y aspire a estar en Europa el próximo año.