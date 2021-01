Fútbol.- Julio Salinas: "Messi se marchará a quien le dé seguridad de ganar la 'Champions'"

19/01/2021 Momento de la final de la Supercopa de España 2021 de fútbol, disputada entre FC Barcelona y Athletic Club, con victoria bilbaína en la prórroga (3-2), en el estadio de La Cartuja de Sevilla DEPORTES FÚTBOL DEPORTES FCB



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Julio Salinas ha opinado que esta será la última campaña de Leo Messi en el club blaugrana ya que cree que verá que no se puede fichar para aspirar a una 'Champions' que, a su juicio, será vital en su decisión de elegir nuevo equipo.



"Para ganar hacen falta fichajes y es complicado que vengan por la actual situación, por lo que va a ser el propio Messi el que decidirá marcharse e iniciar su última etapa en un club que le de seguridad absoluta de poder conquistar la 'Champions'", comentó.



Salinas, embajador de Betsfy, señaló que Messi sabe que el Barça necesitar reforzarse y que "la caja está vacía". "No hay un duro y tiene un problema económico muy gordo. Messi sabe que, en este Barcelona, para volver a ganar se necesitan fichajes y es complicado que vengan en esta situación", lamentó.



Por otro lado, quitó hierro a la acción de la expulsión de Messi en la final de la Supercopa de España. "Es una jugada de ataque que puede ser la última, lanza la jugada típica de Messi y sufre el agarrón de Villalibre. En ese momento se lo quita de encima y se equivoca, ya que le da un manotazo, pero no es una agresión", aportó.