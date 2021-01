Fútbol.- Hansi Flick: "Sé que Alaba va en cierta dirección y eso significa un cambio"

MÚNICH (ALEMANIA), 19 (dpa/EP)



El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, reconoció que, aunque "la esperanza es lo último que se pierde", parece que el defensa David Alaba "va en cierta dirección" y que saldrá del club cuando termine la temporada.



"Son cosas que siempre son posibles, que los jugadores se vayan cuando un contrato expira. La esperanza es lo último que se pierde, pero, por supuesto, ya sé que actualmente va en cierta dirección, lo que sin duda significa un cambio, un cambio para el equipo, pero en qué dirección, no lo sabemos", declaró Flick en rueda de prensa, asegurando, de todos modos, que el jugador no le había comunicado nada personalmente.



El técnico del campeón de Europa remarcó que el austriaco, cuyo padre desmintió que tuviese ya un acuerdo con el Real Madrid como informó el diario 'Marca' es "un jugador que no solo es muy valioso para el equipo en el campo, sino también en el vestuario".



"Está claro que si un jugador de esa calidad deja el club, el club debe entonces, por supuesto, conseguir y conseguirá otro jugador", expresó el entrenador del conjunto bávaro.



Alaba, cuyo valor de mercado se estima en 65 millones de euros, termina su contrato con el Bayern Múnich el 30 de junio, por lo que llegaría libre a su posible próximo club. Entre los clubes interesados se encuentran, aparte del Real Madrid, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Chelsea.