Fútbol.- El osasunista Brandon Thomas jugará cedido en el Leganés hasta final de temporada

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El delantero de Osasuna Brandon Thomas, de 25 años, jugará cedido en el Leganés hasta el final de la presente temporada después de alcanzar un acuerdo con el club pepinero, que no incluye opción a compra, hasta el 30 de junio de 2021.



"El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Club Deportivo Leganés para la cesión de Brandon Thomas para lo que resta de temporada 2020/21, en una operación que no incluye opción de compra. El delantero balear tiene contrato en vigor con la entidad rojilla hasta el 2022", informó el equipo navarro.



Brandon, que lucirá el dorsal número 7, busca en la Liga SmartBank las oportunidades que no ha tenido en Primera División, donde no ha jugado este curso con Osasuna.



El delantero balear, que se lesionó de gravedad en mayo de 2020, se recuperó de la rodilla hace dos meses y sí pudo disputar las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey. Ocupa la ficha federativa de Dani Ojeda, que este mismo martes cerró su salida del Leganés para recalar en el Alcorcón.