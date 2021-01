Francisco Rivera evita pronunciarse sobre la guerra que mantienen Kiko e Isabel Pantoja

10/11/2020 Francisco Rivera, en una imagen de archivo. MADRID, 19 (CHANCE) Después de pasar la Navidad en Sevilla disfrutando de la familia, Francisco Rivera ha regresado a Madrid para reincorporarse, una semana más tarde de lo previsto debido al paso del temporal "Filomena", a "Espejo público". Sonriente y sin querer pronunciarse acerca del enfrentamiento que mantiene su hermano Kiko con Isabel Pantoja, el exdiestro tira una vez más de ironía para "escapar" de las preguntas de la prensa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Así, a pesar de que Fran confiesa que ha pasado las fiestas "muy bien" con Lourdes Montes y sus tres hijos, Cayetana, Carmen y Curro, prefiere no contarnos cómo han sido los encuentros que ha tenido con Kiko, con quien pasó tanto el día de Navidad - también en compañía de su otro hermano, Cayetano - como el pasado 10 de enero, cuando disfrutaron de una comida con sus respectivas mujeres e hijos, y aprovecharon para darse los regalos que los Reyes Magos habían dejado en sus respectivos domicilios.



Muy discreto, Francisco guarda silencio cuando le preguntamos qué le parece que Isabel Pantoja haya dicho que no quiere saber nada de Kiko y que su hijo ya no forma parte de su familia. En la misma línea, el hijo de Carmen Ordóñez evita hablar de la demanda que Ramón Calderón ha puesto a su hermano por Injurias y vulneración de Derecho al Honor, y sobre el estado de salud de su tío José Rivera "Riverita", que habría sufrido un empeoramiento en los últimos días.



El pasado mes de diciembre, Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano, aseguró que en enero emprenderían medidas legales contra Isabel Pantoja si después de Navidad no entregaba los enseres de su padre. Pues bien, la fecha ha llegado y los hijos de Paquirri siguen sin tener nada del malogrado torero, por lo que la pregunta sobre si finalmente demandarán a la tonadillera era inevitable. Pero, demostrando que se las sabe todas, Fran cambia de tema y, después de hablar del frío que hace en Madrid, desvela que su siguiente paso (contra la artista) es "coger un taxi", deseando a la reportera "que pases un bue día".