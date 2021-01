Fonsi y Ozuna se suman a los artistas del programa especial de Biden

En la imagen, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. EFE/Marton Monus/Archivo

Miami, 19 ene (EFE).- Luis Fonsi y Ozuna se sumaron a la larga lista de artistas que participarán en un programa televisivo especial con motivo de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, entre ellos Lady Gaga, Lin-Manuel Miranda, Devi Lovato, Eva Longoria y Bruce Springsteen.

Los dos cantantes puertorriqueños actuarán como protagonistas de una de las populares webcast "Pasa el micro" (Pass the Mic)" del DJ Cassidy, según un comunicado del comité organizador de los actos de la investidura del demócrata Biden, quien a partir de este miércoles reemplazará a Donald Trump en la Casa Blanca.

Junto a Fonsi y Ozuna se incorporaron al elenco de "Celebrating America", los artistas de música "country" Tyler Hubbard, Tim McGraw y Black Pumas.

El programa televisivo de 90 minutos de duración, que estará conducido por el actor Tom Hanks, será transmitido por las principales cadenas y canales de 20.30 a 22.00 horas del Este (madrugada del jueves en horario GMT) y pretende mostrar "la rica diversidad y el amplio talento" existente en el país.

Biden y Kamala Harris, que tomará posesión como vicepresidenta mañana, tienen previsto intervenir en un programa en el que Lady Gaga interpretará "The Star-Bangled Banner", el himno de Estados Unidos.

Lin-Manuel Miranda, Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen y Justin Timberlake también actuarán en "Celebrating America".

En un primer momento se anunció a Jennifer López como artista participante, pero no aparece en el comunicado.

No cantarán pero sí intervendrán las actrices Kerry Washington y Eva Longoria, Kareem Abdul-Jabbar, máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y presidente de la Skyhook Foundation; el chef español José Andrés, fundador de World Central Kitchen; la líder sindical Dolores Huerta y Km Ng, primera mujer que llega al cargo de gerente general de las grandes ligas de béisbol.

También participarán una representación de los "héroes" que se han dedicado a ayudar a los demás durante la crisis de la pandemia.

Además de "Celebrating America", el Comité Inaugural organizó una serie de actos previos, entre ellos una programación virtual en español con participación de la banda mexicana de rock Maná y el cantante mexicano de música regional Alejandro Fernández, entre otros artistas.

Maná y Fernández participaron el lunes en el evento "Unidos Servimos: Una celebración del Día Nacional de Servicio de Martin Luther King".