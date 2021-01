FedEx recortará hasta 6.300 empleos en Europa

(Bloomberg) -- FedEx Corp. planea recortar hasta 6.300 empleos en Europa a medida que el servicio de mensajería completa la combinación de sus operaciones con la unidad TNT Express que adquirió en 2016.

La reducción abordará la duplicación que implica mantener dos redes de entrega europeas y generará costos antes de impuestos de hasta US$575 millones hasta el año fiscal 2023, dijo FedEx el martes. Los recortes propuestos, que han sido expuestos a representantes de los empleados, generarán ahorros anuales de hasta US$350 millones a partir de 2024.

La reducción de redundancias y la integración de sus redes permitirán al gigante de la entrega de paquetes ofrecer “mayor cobertura, velocidad de entrega, capacidades operativas extendidas y niveles de servicio mejorados”, dijo Karen Reddington, presidenta de FedEx Express Europe.

Una consulta sobre los recortes de empleos tomará 18 meses de acuerdo con las regulaciones locales, dijo FedEx. Los empleados pueden ser reasignados a otros trabajos u obtener acceso prioritario a puestos vacantes.

FedEx dijo que mantendría sus centros existentes en París y Lieja, Bélgica. La operación en el aeropuerto Charles de Gaulle de París será el centro principal y Lieja sería el secundario. Eso refleja las operaciones del servicio de mensajería en EE.UU., con un centro principal en Memphis, Tennessee, y un centro secundario en Indianápolis, dijo Dave Canavan, director de operaciones de FedEx Express Europe.

También significa que la mayor parte de los recortes de empleos podrían recaer en el centro de Lieja.

Nota Original:FedEx to Cut up to 6,300 Jobs in Europe on TNT Integration (2)

©2021 Bloomberg L.P.