Esta batería para autos eléctricos se puede cargar en 5 minutos

(Bloomberg) -- La compañía israelí StoreDot Ltd. ha fabricado la primera batería para vehículos eléctricos que se puede cargar en solo cinco minutos, un paso hacia un reabastecimiento tan rápido como los propios autos.

Las muestras de iones de litio fueron producidas por el socio estratégico de StoreDot en China, Eve Energy Co., y han sido utilizadas para demostración en una motoneta de dos ruedas. StoreDot ha indicado que las baterías de carga rápida podrían superar el rango y la ansiedad por la carga, una barrera crítica para la adopción generalizada de vehículos eléctricos.

Sin embargo, probablemente no será posible alcanzar a escala baterías que cargan así de rápido en años debido a la infraestructura de carga existente. La degradación relacionada con el uso de la carga rápida también es un tema que no ha sido apreciado en su justa medida.

“Esto es algo muy positivo para la industria, ya que hace que la carga rápida sea más conveniente y reduce una gran barrera para la adopción”, dijo David Watson, director ejecutivo de la compañía de carga de vehículos eléctricos Ohme Technologies UK Ltd. “Pero tomará tiempo que estos beneficios entren en funcionamiento”.

StoreDot fue categorizada por BloombergNEF como una de sus 10 principales compañías de 2020 que lideraron la transición hacia una economía baja en carbono.

