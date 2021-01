España.- Iglesias mantiene que Puigdemont es exiliado y rechaza que atente contra la memoria de los republicanos

02/12/2020 El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aplaude durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 2 de diciembre de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



No acepta lecciones de quienes gobiernan con Vox e impiden investigar al rey emérito y rechaza criminalizar el independentismo



El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que su compromiso con la memoria histórica no está en cuestión tras sus palabras sobre el expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont, cuando dijo que su situación podía asemejarse al exilio republicano, y ha dejado claro que no admite lecciones de los que gobiernan con Vox ni de aquellos que impiden que se investiguen en el Congreso los presuntos delitos del rey emérito Juan Carlos I.



En este sentido, ha dicho que no se va a sumar a la "criminalización del independentismo" ni de un político por defender determinadas ideas que él no comparte, para añadir que está claro que el contexto histórico de Puigdemont y de los exiliados republicanos por el franquismo son "diferentes".



"Claro que los contextos son diferentes. Pero si alguien en este país ha maltratado la memoria de los antifascistas, de los republicanos y exiliados de los españoles, son los que ahora tratan de decirnos a nosotros que estamos comparando cosas diferentes", ha apuntado.



Así lo han indicado a los medios de comunicación antes de participar en la Conferencia de Embajadores, preguntado por la polémica por su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta sobre Puigdemont, que han suscitado diversas críticas por parte de otros partidos, incluido el PSOE. Al ser preguntado, en concreto, si consideraba a Puigdemont un exiliado, y si su situación se puede comparar con la de las víctimas del franquismo que dejaron España, Iglesias respondió en ese programa: "Lo digo claramente, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera".



"Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna. Lecciones de los que impiden que se investiguen delitos del rey emerito Juan Carlos I e incluso le reivindican en sede parlamentearia, ninguna", ha apostillado Iglesias.



