Empresas y organizaciones de EE.UU. reclaman una reforma migratoria bipartidista

Nueva York, 19 ene (EFE).- Un grupo de más de 180 empresas y organizaciones estadounidenses reclamó este martes una reforma bipartidista del sistema de inmigración, que dé prioridad a una vía a la ciudadanía para los llamados “soñadores”, jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños.

“Las leyes de inmigración de nuestro país necesitan una reforma desde hace décadas. Para conseguirlo, se requiere que la nueva Administración y el Congreso trabajen juntos de forma bipartidista”, señalaron en un comunicado.

El mensaje, publicado también como un anuncio a toda página en The New York Times, recuerda el gran apoyo a la inmigración y a la regularización de la situación de los indocumentados que muestran las encuestas entre los estadounidenses.

“Podemos crear un sistema de inmigración moderno, humano y efectivo que proteja lo mejor de la promesa de Estados Unidos: ser una nación a la que la gente puede venir de todo el mundo para trabajar, contribuir y construir una vida mejor para ellos, sus familias y nuestra sociedad en su conjunto”, apuntan.

Los firmantes, miembros del National Immigration Forum, subrayan además que las contribuciones de los inmigrantes que están en el país y de aquellos que vengan en el futuro serán fundamentales en la recuperación de la covid-19 y para proteger la salud y el bienestar de los estadounidenses.

Aunque no señala propuestas concretas, el comunicado sí hace un llamamiento específico a ofrecer rápidamente una vía a la ciudadanía para que los “soñadores” puedan quedarse en Estados Unidos e integrarse plenamente en sus comunidades.

Entre los firmantes figuran grandes empresas como las tecnológicas Amazon, Apple, Facebook y Google; los minoristas Target o Best Buy y varias asociaciones que representan a sectores como el manufacturero o el agrícola.

También respaldan la iniciativa organizaciones religiosas, de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil.

Se espera que el presidente electo, Joe Biden, proponga una reforma migratoria en los primeros compases de su Presidencia, cumpliendo así con una de sus promesas electorales.