El peso mexicano sobresale, pero no solo por el carry trade

El peso mexicano repuntó más de 11% entre octubre y diciembre de 2020, el mejor desempeño trimestral en más de cuatro décadas, impulsado por una de las tasas de interés más altas entre los pares de mercados emergentes.

Ahora, las perspectivas de un paquete de estímulo de US$1,9 billones en Estados Unidos, el socio comercial más cercano de México, está logrando convencer a analistas de que el peso podría subir otro 4% este trimestre a 19 por dólar. Sienten optimismo porque los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso de EE.UU., lo que hace más probable la aprobación de algún tipo de proyecto de ley de gastos, aunque provoque una reacción de los republicanos que observan con preocupación el alto precio.

“Una recuperación más rapida de Estados Unidos tiene un impacto favorable en la economía de Mexico”, dijo Claudia Ceja, estratega de divisas de BBVA en Ciudad de México. “El peso, además por el carry y riesgos de rating relativamente estables, tiene espacio para mayores ganancias”.

Ceja proyecta que el peso alcanzará los 19 por dólar para fines de este trimestre o principios del segundo trimestre. El peso tiene el segundo mejor desempeño este año entre las 24 monedas de mercados emergentes seguidas por Bloomberg, incluso ante el repunte de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. desde que los demócratas obtuvieron el control del Senado hace dos semanas.

En Standard Chartered Plc, el estratega Ilya Gofshtyen mantiene un pronóstico de que el peso llegará a 19 a fines del trimestre, una estimación que hizo por primera vez en noviembre.

“Seguro habrá obstáculos en el camino; la ruta hacia una legislación exitosa nunca es una línea recta”, dijo Gofshtyen, quien espera más estímulos para la economía más grande del mundo, a pesar del rechazo esperado del Partido Republicano.

Las estimaciones del consenso son menos optimistas, según dos encuestas publicadas el mes pasado. Economistas encuestados por el banco central de México esperan que el peso cierre 2021 en 20,65 por dólar, mientras que los analistas en la última encuesta quincenal de Citibanamex el mes pasado proyectaron que el tipo de cambio a fin de año será de 20,30. Ambas encuestas se realizaron antes de que los demócratas ganaran control del Congreso.

Algunas barreras técnicas aún se interponen en el camino del repunte del peso. La moneda limitó las ganancias a 19,70 durante todo diciembre, finalmente liberándose cuando comenzó 2021, pero pronto se estancó cerca de 19,60. El rango entre 19,60 y 19,70 podría ser una barrera importante. El promedio móvil de 200 semanas, que evitó ganancias del peso durante la mayor parte del tiempo desde 2013, es de 19,65 por dólar.

Además de eso, el proyecto de ley que está pendiente en el Congreso de México para convertir a Banxico en el comprador de último recurso de dólares en efectivo en el sistema financiero local podría ser un campo minado para la moneda.

Muchos en la comunidad empresarial temen que la medida pueda obligar al banco central a tomar dinero proveniente del narcotráfico y corra el riesgo de sanciones internacionales. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo igualmente que el proyecto de ley no era necesario. El tira y afloja entre formuladores de politicas y élites empresariales, por un lado, y legisladores del partido gobernante por el otro, podría agriar el sentimiento de riesgo interno.

El peso se cotizará a niveles cercanos a 19,50 por dólar “en los próximos trimestres” si la Administración de AMLO maneja el proyecto de ley del banco central de una manera que no erosione la independencia de Banxico, al tiempo que evite “errores de política” y “divisiones con el sector privado”, escribieron Alejo Czerwonko y Gabriela Soni, analistas de UBS, en una nota la semana pasada.

México figura “entre los países mejor posicionados para beneficiarse de tal aumento en el estímulo fiscal y el crecimiento de EE.UU., sin hablar de la menor incertidumbre en términos de política exterior de EE.UU. bajo la presidencia de Joe Biden”, escribieron Czerwonko y Soni.

