El paraguayo Alexis Doldán confía en el poder ofensivo del Querétaro

Jugadores de Querétaro festejan un gol ante Puebla, durante un partido del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano celebrado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos/Archivo

Querétaro (México), 19 ene (EFE).- El defensor paraguayo Alexis Doldán afirmó este martes que el Querétaro tiene un poder ofensivo que puede hacer daño al Pumas este domingo en partido de la tercera fecha del torneo Clausura mexicano.

"Tenemos una delantera que puede hacer daño a Pumas, pero no hay que olvidar que es el subcampeón y aunque perdieron algunos jugadores, de todas maneras son peligrosos", dijo.

Querétaro recibirá a los Pumas, que ya no cuentan con el delantero paraguayo Carlos González ni el capitán Andrés Iniestra.

"Pumas es un equipo dinámico. Nosotros tenemos lo nuestro y estamos listos para enfrentarlos. Va a ser importantísima la intensidad que pongamos a la hora de presionarlos para lograr un resultado positivo", explicó el defensor.

Querétaro suma tres puntos en el torneo como consecuencia de su victoria en la segunda fecha sobre el Atlas.

"Era muy importante ganarle al Atlas, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor ánimo para buscar mejorar en este torneo que apenas empieza", dijo el jugador de 23 años.

"Sabemos que la competencia interna es intensa. El técnico nos aprieta y nos ha dicho que el que esté mejor es el que va a jugar y a nosotros nos toca hacerle ver que estamos listos para ser parte del once titular".

Doldán se mostró optimista para que Querétaro mejore en el Clausura los resultados del Apertura 2020 en el que fueron penúltimos.

"Estamos contentos porque ya pudimos ganar en este torneo, ahora la misión es crecer partido a partido para mejorar lo hecho en el torneo pasado", concluyó.