El año de la pandemia amplía el cisma en la banca de EE.UU.

Nueva York, 19 ene (EFE).- La mayoría de los grandes bancos estadounidenses tuvieron un buen 2020 en los segmentos de inversión y gestión de activos, pero en los de préstamos y banca comercial la pandemia lastró sus resultados, pese a los intentos de pintar el 2021 como el año de la recuperación.

JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense, es una buena muestra de los desempeños divergentes entre los segmentos de banca tradicional, acosada por la crisis de la economía real, y la de inversión, que tuvo un 2020 positivo apoyado por unos mercados de renta variable que no se han resentido por el coronavirus.

La entidad que dirige Jamie Dimon cerró 2020 con un beneficio neto de 29.131 millones de dólares, un 20 % menos que en 2019, pero fue en el apartado de banca de inversión (con un aumento del beneficio del 43 %) y en la gestión de fondos y activos (4 % de crecimiento anual) donde el banco brilló.

En la banca tradicional, préstamos y crédito tanto JPMorgan como el resto de entidades se resintieron por la caída de las tasas de interés y el impacto de la pandemia en empresas y familias de todo el país, una crisis económica que solo ahora parece estar definiéndose.

ECONOMÍA DE PANDEMIA

El mercado laboral no está recuperándose con la fuerza que pronosticó el Gobierno, el consumo se mantiene débil y muchos sectores económicos siguen consumiendo reservas de dinero a la espera de que la economía recupere parte de la normalidad.

Dimon advirtió la semana pasada que hay "incertidumbres significativas en el corto plazo" para la economía estadounidense y mantiene un abanico amplio de proyecciones especialmente sobre el riesgo en su cartera de préstamos.

Mientras tanto Wall Street cerró 2020 con ganancias en sus principales índices, pero especialmente el Nasdaq, que avanzó más de un 40 %, gracias a que las tecnológicas salieron reforzadas durante las medidas de confinamiento.

Bank of America, el segundo banco del país, presentó este martes una caída del beneficio neto en 2020 del 35 %, hasta los 17.900 millones de dólares, con un peor desempeño en la banca comercial tradicional, que registró una caída anual de las ganancias del 50 %, y solo mejoras en la de inversión global, que duplicó el beneficio comparado con 2019.

La banca con mayor peso en las operaciones minoristas y para empresas, como el caso de Bank of America o Wells Fargo, tuvo un año 2020 complicado.

El beneficio neto de Wells Fargo cayó el año pasado más del 83 %, hasta los 3.301 millones de dólares, y sus ingresos bajaron un 15 %, hasta los 72.340 millones de dólares, pero en el cuarto trimestre las ganancias aumentaron un 4 %, hasta los 2.992 millones de dólares.

La gran banca estadounidense recondujo el año en el último trimestre al poder liberar centenares de miles de millones de dólares en reservas, apartadas a petición de la Reserva Federal para hacer frente a posibles problemas en el sistema bancario derivados del impacto de la pandemia, que va camino de causar medio millón de muertes en el país.

Citigroup decidió liberar unos 1.500 millones de sus reservas para cubrir pérdidas crediticias debido a "la mejora en las previsiones del PIB global" y despidió el año con unos 10.000 millones adicionales en este concepto.

Citigroup, el tercer grupo bancario por activos de EE.UU., obtuvo en 2020 un beneficio neto de 11.370 millones de dólares, un 41 % menos por el impacto "masivo" de la pandemia, pero pese a todo logró mantener invariable su facturación anual, que se situó en los 74.298 millones (un 0,02 % más).

BANCA DE INVERSIÓN

Entre los más beneficiados por este año de bienes en los mercados destacó Goldman Sachs, que obtuvo en 2020 un beneficio neto de 9.459 millones, un 12 % más.

Goldman Sachs mejoró en un 43 % los ingresos en el segmento de mercados globales hasta los 21.157 millones de dólares y en un 24 % en la unidad de banca de inversión hasta los 9.423 millones de dólares y anunció hoy que espera que la buena marcha en estrategias de inversión se mantenga.

El consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, reconoció este martes que una parte de sus buenos resultados se han debido a la gestión de las salidas a bolsa y fusiones que se han dado este año.

Solomon también reconoció que la banca está muy pendiente de cómo evolucionan las vacunas contra la covid-19 y si el impacto del virus disminuye, aunque todo apunta a que "la extrema volatilidad de 2020 no se repetirá gracias a las acciones tomadas".