EEUU está preparado para combatir prácticas “abusivas” de China

(Bloomberg) -- Janet Yellen dijo que Estados Unidos está preparado para luchar contra las prácticas comerciales y económicas “abusivas” de China, una señal de que la Administración del presidente electo, Joe Biden, pretende continuar algunas de las políticas de línea dura de Donald Trump hacia el país asiático.

“China está socavando a las empresas estadounidenses vendiendo productos bajo el costo, poniendo barreras comerciales y otorgando subsidios ilegales a las empresas”, dijo Yellen, la nominada de Biden para secretaria del Tesoro, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado.

El país “ha estado robando propiedad intelectual y participando en prácticas que le dan una ventaja tecnológica injusta, incluida la transferencia tecnológica forzada”, dijo la expresidenta de la Reserva Federal. “Y estas prácticas, que incluyen los bajos estándares laborales y ambientales de China, son prácticas que estamos preparados para utilizar toda la gama de herramientas disponibles para combatir”.

Se estima que la relación entre las dos economías más grandes del mundo seguirá siendo tensa bajo la Administración de Biden, ya que tanto los republicanos como los demócratas en el Congreso están dispuestos a China por el robo de propiedad intelectual y las prácticas comerciales desleales. Yellen dijo que EE.UU. buscará trabajar “con nuestros aliados en lugar de unilateralmente” para abordar estos problemas.

“China claramente es nuestro competidor estratégico más importante”, señaló Yellen. EE.UU. también debería tratar de fortalecer su propia economía invirtiendo en infraestructura e investigación y desarrollo, como Biden propondrá pronto, dijo.

En los últimos cuatro años, Trump y su Administración han aplicado aranceles a más de US$350.000 millones en importaciones chinas, con el objetivo de penalizar a la nación por el robo de propiedad intelectual, acusaciones que China ha refutado. Trump también dependió en gran medida del régimen de sanciones del Departamento del Tesoro para castigar a funcionarios chinos involucrados en la represión contra los manifestantes prodemocracia en Hong Kong.

El departamento de Yellen también heredará una decisión pendiente sobre la posible división de empresas tecnológicas chinas. La batalla más destacada ocurrió el año pasado cuando la Administración de Trump ordenó a la matriz china de TikTok, ByteDance Ltd., vender los activos de la red social en EE.UU. por razones de seguridad nacional.

Nota Original:Yellen Says U.S. Prepared to Take On China’s ‘Abusive’ Practices

©2021 Bloomberg L.P.