EEUU.- El 53% de los europeos se alegra de la victoria de Biden, pero el 60% cree que el sistema de EEUU está "roto"

Según una encuesta, la mayoría de los españoles considera que China superará a EEUU en los próximos diez años



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El 53 por ciento de los europeos se alegra de la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones de Estados Unidos, pero más del 60 por ciento cree que el sistema político del país está "roto", según una encuesta encargada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.



El estudio, realizado por Datapraxis y YouGov a 15.000 personas en once países, señala que más de la mitad de los europeos confía en que el Gobierno de Biden repercuta de forma "positiva" en sus países, mientras el 57 por ciento ve su victoria "beneficiosa" para la Unión Europea. Incluso en Hungría y Polonia, cuya población apoya en su mayoría al presidente saliente, Donald Trump, son más los encuestados que creen que la entrada en el cargo del candidato demócrata es "buena".



Pese a los anteriores resultados, el 32 por ciento de los participantes ya no confía en el electorado estadounidense después de la victoria de Donald Trump en 2016 y cree que se volvería a votar a un candidato similar. En concreto, la población de nueve de los países encuestados se muestra a favor de esta afirmación, siendo Polonia y Hungría los únicos que la rechazan.



Asimismo, los europeos se muestran "pesimistas" sobre el sistema político de Estados Unidos, ya que seis de cada diez encuestados creen que este está "completamente o algo roto", con Reino Unido siendo el país que más sustenta esta declaración (81 por ciento), seguido de Dinamarca y Alemania (71 por ciento, respectivamente), y, nuevamente, siendo los polacos y los húngaros quienes la contradicen.



Precisamente, la poca confianza en el sistema político norteamericano crea dudas sobre si el país será capaz de volver a ser líder mundial, tal y como prometió Joe Biden. El 51 por ciento no cree que con el presidente entrante, Estados Unidos repare sus divisiones internas y apueste por solucionar problemas internacionales como el cambio climático, la paz en Oriente Próximo, las relaciones con China o la seguridad europea.



Por otro lado, seis de cada diez de los encuestados piensa que China será más poderoso que Estados Unidos en los próximos diez años, una perspectiva que respalda la mayoría de la población de España, Portugal e Italia y de la que difieren sobre todo Hungría, Polonia y Dinamarca, que tienen una posición más "optimista" sobre el futuro del país como potencia mundial.



Asimismo, la mayoría de los encuestados querría que su país fuese neutral ante grandes conflictos entre los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China.



ESPAÑA



El estudio del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores indica que solo el 28 por ciento de los encuestados españoles considera que después de la victoria de Trump en las elecciones de 2016 ya no se puede confiar en el electorado norteamericano.



Igualmente, de acuerdo a la encuesta, el 67 por ciento de los españoles piensa que el sistema político norteamericano está quebrado, frente al 28 por ciento que considera que funciona correctamente.



Cinco de cada diez de los encuestados en España estiman, por su parte, que es más probable que los problemas y divisiones internas consuman al país, mientras tres de cada diez confían en que estos problemas se superen y se apueste por resolver distintas cuestiones internacionales.



Respecto a la perspectiva de futuro de Estados Unidos como potencia global, el 79 por ciento de los españoles opina que en un período de diez años China superará a Estados Unidos.