Dinamarca golea, Croacia no falla y España resurge

EFE/EPA/Mohamed Abd El Ghany

Madrid, 19 ene (EFE).- Dinamarca, vigente campeona, certificó su clasificación como primera de grupo y pleno de puntos a la segunda fase del Mundial de Egipto, tras imponerse este martes por 31-20 a Argentina, en una jornada en la que España y Croacia no fallaron y se aseguraron su pase al siguiente turno, tras vencer a Túnez y Catar, respectivamente.

Un triunfo que en el caso del conjunto español no sólo sirvió para acceder a la siguiente fase, sino, y quizá, lo más importante para comenzar a despejar las dudas que habían generado el juego de los "Hispanos".

Y es que los de Jordi Ribera, pese a no alcanzar todavía el nivel de excelencia que mostraron en el último Europeo, sí comenzaron a recordar ante Túnez al equipo que el pasado año se proclamó campeón continental por segunda vez consecutiva.

Especialmente en ataque, donde España, como atestiguó el 36-30 final, logró, por fin, dotar a su juego ofensivo de la fluidez necesaria para hacer llegar el balón a los extremos y pivotes.

No obstante, el conjunto español, que como reconoció el propio Jordi Ribera había "acusado la presión" que implica la "obligación de ganar" en las dos primeras jornadas, debe seguir mejorando si quiere aspirar al oro.

Sobre todo, en defensa, donde pese a la formidable actuación del portero Gonzalo Pérez de Vargas, aún no ha sido capaz de ajustar del todo su sistema defensivo.

Algo fundamental si quiere superar una segunda fase en la que España se medirá con Alemania, Uruguay y Hungría.

Los mismos rivales con los que se enfrentará Brasil, que logró la clasificación para el siguiente turno, pese a caer este martes por 23-33 ante una Polonia, que sigue dando muestras de la evolución que ha experimentado en los últimos tiempos.

Liderado por el lateral Simon Sicko, autor de seis dianas, el conjunto polaco, no dio la más mínima opción el conjunto brasileño en una segunda mitad, en la que los europeos rompieron definitivamente la contienda con un contundente parcial de 4-12 en los primeros quince minutos.

Resultados que permitieron a España acceder a la segunda fase con un total de tres puntos, por los dos que contabilizará Polonia y el único con el que contará Brasil en su casillero.

Esta circunstancia otorgará una pequeña ventaja de partida a Hungría, que se aseguró arrancar la siguiente ronda con cuatro unidades, tras derrotar este martes por 28-29 a Hungría con un gol en los instantes finales del central Mate Lekai.

No obstante, la gran estrella del partido fue el pivote Bence Banhidi, al que la defensa alemana, lastrada por la ausencia de piezas básicas como Patrick Wiencek, Finn Lemke o Hendrik Pekeler, que renunciaron al Mundial por el temor al coronavirus, nunca lograron frenar como atestiguaron las ocho dianas con las que cerró el jugador magiar el partido.

De hecho, la última jugada estaba diseñada para que el balón llegara a Banhidi, pero Mate Lekai sorprendió con un lanzamiento que acabó otorgando la victoria (28-29) al conjunto húngaro.

También estará en la segunda fase, que arrancará sin puntos, la selección de Uruguay, que en su estreno en la fase final de un Mundial logró la clasificación, tras la retirada de la competición de Cabo Verde a causa del coronavirus.

No lo tendrá nada fácil, sin embargo, el conjunto charrúa, que en los dos únicos partidos que ha disputado en Egipto cayo severamente goleado ante Alemania (43-14) y ante Hungría (44-18).

Contundentes marcadores como el logró este martes Dinamarca, que certificó su clasificación a la segunda fase como líder del grupo D y con pleno de puntos, tras imponerse por 31-20 a una selección argentina que se topó con un Magnífico Mikkel Hansen enfrente.

El jugador del París Saint-Germain, que concluyó e choque con siete dianas, tras errar tan sólo dos lanzamientos, lideró el triunfo de un conjunto danés, que ya vencía al descanso por cinco tantos (15-10) de diferencia.

Una ventaja insalvable para los del español Manolo Cadenas, que este martes tampoco pudieron contar con su jugador franquicia, el central Diego Simonet, aquejado todavía del golpe que sufrió en la primera jornada ante la República Democrática del Congo y que el afectó un tímpano.

Derrota que no impedirá a los "Gladiadores" estar en una segunda ronda, que ya tenían asegurada desde el pasado domingo cuando Argentina se impuso por 24-21 a Baréin, que logró también la clasificación tras vencer por 34-27 al Congo.

Una segunda ronda en la que Argentina arrancará con dos puntos, dos menos que Dinamarca y uno menos que Croacia, que concluyó la primera fase como líder del grupo C, al imponerse este martes por 26-24 a Catar, que dirige el español Valero Rivera.

Triunfo en el que jugó un papel fundamental el portero Marin Sego que detuvo hasta cuatro penaltis en los momentos clave del partido y que impidieron a Catar enjugar en ningún momento la ventaja de tres goles (19-16) que los balcánicos adquirieron mediada la segunda mitad.

Acompañará a croatas y cataríes en la siguiente ronda la selección de Japón, tras imponerse por 30-29 a Angola, que también se jugaba el pase.

Javier Villanueva