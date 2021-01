Cultura.- Ozark y The Crown encabezan las nominaciones a los Critics Choice Awards 2021

19/01/2021 Ozark y The Crown dominan las nominaciones a los Critics Choice Awards CULTURA NETFLIX



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La organización de los Critics Choice Awards ha revelado los nominados a los galardones de la 26ª edición de los premios de la crítica estadounidense. Netflix domina las candidaturas, con dos de sus series, 'The Crown' y 'Ozark', partiendo como favoritas, con seis nominaciones cada una. La gala se celebrará el 7 de marzo, conjuntamente con los premios de cine, cuyos nominados se conocerán el próximo 7 de febrero.



Las 12 candidaturas conjuntas de 'Ozark' y 'The Crown' son casi la mitad de las 26 nominaciones que tiene Netflix. Ambas ficciones optan al galardón a la mejor serie dramática, en la que competirán con otros éxitos de la temporada como 'The Mandalorian', 'This Is Us' o 'Better Call Saul'.



Por la parte interpretativa, las dos producciones cuentan también con candidaturas. Jason Bateman y Laura Linney aspiran en sus respectivas categorías dramáticas; así como también Olivia Colman, Emma Corrin y Josh O'Connor. Por otro lado, tanto de 'The Crown' como 'Ozark' también cuentan con candidatos en las categorías de mejor actor y actriz de reparto de serie dramática.



El tándem HBO-HBO Max está en segunda posición con 24 nominaciones en total, solo dos menos que Netflix. Entre las otras series que han obtenido varias candidaturas están 'Territorio Lovecraft', que aspira a cinco galardones; así como también 'Mrs. America' y 'Lo que hacemos en las sombras'.



Aquí está la lista completa de de nominados a los Critics Choice Awards 2021:



MEJOR SERIE DRAMÁTICA:



Better Call Saul (AMC)



The Crown (Netflix)



The Good Fight (CBS All Access)



Territorio Lovecraft (HBO)



The Mandalorian (Disney+)



Ozark (Netflix)



Perry Mason (HBO)



This Is Us (NBC)



MEJOR ACTOR DRAMÁTICO:



Jason Bateman - Ozark (Netflix)



Sterling K. Brown - This Is Us (NBC)



Jonathan Majors - Territorio Lovecraft (HBO)



Josh O'Connor - The Crown (Netflix)



Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)



Matthew Rhys - Perry Mason (HBO)



MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA:



Christine Baranski - The Good Fight (CBS All Access)



Olivia Colman - The Crown (Netflix)



Emma Corrin - The Crown (Netflix)



Claire Danes - Homeland (Showtime)



Laura Linney - Ozark (Netflix)



Jurnee Smollett - Territorio Lovecraft (HBO)



MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA:



Jonathan Banks - Better Call Saul (AMC)



Justin Hartley - This Is Us (NBC)



John Lithgow - Perry Mason (HBO)



Tobias Menzies - The Crown (Netflix)



Tom Pelphrey - Ozark (Netflix)



Michael K. Williams - Territorio Lovecraft (HBO)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA:



Gillian Anderson - The Crown (Netflix)



Cynthia Erivo - El visitante (HBO)



Julia Garner - Ozark (Netflix)



Janet McTeer - Ozark (Netflix)



Wunmi Mosaku - Territorio Lovecraft (HBO)



Rhea Seehorn - Better Call Saul (AMC)



MEJOR SERIE DE COMEDIA:



Better Things (FX)



The Flight Attendant (HBO Max)



Lo que hacemos en las sombras (FX)



Mom (CBS)



PEN15 (Hulu)



Ramy (Hulu)



Schitt's Creek (Pop)



Ted Lasso (Apple TV+)



MEJOR ACTOR DE COMEDIA:



Hank Azaria - Brockmire (IFC)



Matt Berry - Lo que hacemos en las sombras (FX)



Nicholas Hoult - The Great (Hulu)



Eugene Levy - Schitt's Creek (Pop)



Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)



Ramy Youssef - Ramy (Hulu)



MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA:



Pamela Adlon - Better Things (FX)



Christina Applegate - Muertos para mí (Netflix)



Kaley Cuoco - The Flight Attendant (HBO Max)



Natasia Demetriou - Lo que hacemos en las sombras (FX)



Catherine O'Hara - Schitt's Creek (Pop)



Issa Rae - Insecure (HBO)



MEJOR ACTOR DE REPARTO DE COMEDIA:



William Fichtner - Mom (CBS)



Harvey Guillén - Lo que hacemos en las sombras (FX)



Daniel Levy - Schitt's Creek (Pop)



Alex Newell - La extraordinaria playlist de Zoey (NBC)



Mark Proksch - Lo que hacemos en las sombras (FX)



Andrew Rannells - Black Monday (Showtime)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE COMEDIA:



Lecy Goranson - Los Conner (ABC)



Rita Moreno - Día a día (Pop)



Annie Murphy - Schitt's Creek (Pop)



Ashley Park - Emily en París (Netflix)



Jaime Pressly - Mom (CBS)



Hannah Waddingham - Ted Lasso (Apple TV+)



MEJOR MINISERIE:



Gambito de dama (Netflix)



La conjura contra América (HBO)



Mrs. America (FX)



Normal People (Hulu)



Podría destruirte (HBO)



Small Axe (Amazon Studios)



The Undoing (HBO)



Unorthodox (Netflix)



MEJOR TELEFILME:



La estafa (Bad Education) (HBO)



Between the World and Me (HBO)



The Clark Sisters: First Ladies of Gospel (Lifetime)



Hamilton (Disney+)



El amor de Sylvie (Amazon Studios)



What the Constitution Means to Me (Amazon Studios)



MEJOR ACTOR DE MINISERIE O TELEFILME:



John Boyega - Small Axe (Amazon Studios)



Hugh Grant - The Undoing (HBO)



Paul Mescal - Normal People (Hulu)



Chris Rock - Fargo (FX)



Mark Ruffalo - La innegable verdad (HBO)



Morgan Spector - La conjura contra América (HBO)



MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TELEFILME:



Cate Blanchett - Mrs. America (FX)



Michaela Coel - Podría destruirte (HBO)



Daisy Edgar-Jones - Normal People (Hulu)



Shira Haas - Unorthodox (Netflix)



Anya Taylor-Joy - Gambito de dama (Netflix)



Tessa Thompson - El amor de Sylvie (Amazon Studios)



MEJOR ACTOR DE REPARTO DE MINISERIE O TELEFILME:



Daveed Diggs - El pájaro carpintero (Showtime)



Joshua Caleb Johnson - El pájaro carpintero (Showtime)



Dylan McDermott - Hollywood (Netflix)



Donald Sutherland - The Undoing (HBO)



Glynn Turman - Fargo (FX)



John Turturro - La conjura contra América (HBO)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE MINISERIE O TELEFILME:



Uzo Aduba - Mrs. America (FX)



Betsy Brandt - Soulmates (AMC)



Marielle Heller - Gambito de dama (Netflix)



Margo Martindale - Mrs. America (FX)



Winona Ryder - La conjura contra América (HBO)



Tracey Ullman - Mrs. America (FX)



MEJOR TALK SHOW:



Desus & Mero (Showtime)



Full Frontal with Samantha Bee (TBS)



The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)



Late Night with Seth Meyers (NBC)



The Late Show with Stephen Colbert (CBS)



Red Table Talk (Facebook Watch)



MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA:



Fortune Feimster: Sweet & Salty (Netflix)



Hannah Gadsby: Douglas (Netflix)



Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix)



Marc Maron: End Times Fun (Netflix)



Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)



Patton Oswalt: I Love Everything (Netflix)



MEJOR COMEDIA EN CORTO:



The Andy Cohen Diaries (Quibi)



Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler (AMC/Youtube)



Mapleworth Murders (Quibi)



Nikki Fre$h (Quibi)



Reno 911! (Quibi)



Tooning Out the News (CBS All Access)