Coronavirus.- Israel confirma más de 10.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han confirmado este martes más de 10.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia, en medio de un aumento de los contagios detectados a pesar del confinamiento decretado en el país.



El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado a través de su página web que durante las últimas 234 horas se han registrado 10.021 casos, lo que sitúa el total en 562.167, con 4.049 fallecidos.



Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 81.250 casos activos en el país, incluidos 1.947 pacientes que se encuentran hospitalizados, entre los que hay 1.114 en estado grave o crítico.



El Ministerio ha resaltado por otra parte que hasta la fecha 2.185.289 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que 423.123 han recibido ya la inoculación de la segunda dosis.



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió el lunes de que era posible que el Gobierno tuviera que extender el confinamiento. "Podríamos necesitar otro periodo corto y limitado de restricciones", dijo en un acto junto al ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, según el diario 'The Times of Israel'.



"En cualquier caso, no extenderemos el confinamiento más allá de dos semanas", resaltó, de cara a la reunión que celebrará este martes el Ejecutivo para abordar nuevas restricciones. En este sentido, Edelstein adelantó que "pedirá al Gobierno que extienda el confinamiento" y agregó que "no hay otra opción ni otra vía".



En este sentido, Netanyahu achacó el repunte de los contagios a las nuevas variantes del coronavirus detectadas en Reino Unidos y Brasil, aparentemente más contagiosas. "La mutación está desenfrenada en el mundo. Hay países en Europa que hablan de un confinamiento hasta abril. No es la situación aquí", zanjó.