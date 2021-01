Coronavirus.- Colombia suma 14.719 nuevos casos y 373 fallecidos por coronavirus

13/09/2020 Un grupo de personas mantienen las distancias de seguridad marcadas en un parque de Bogotá, Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las autoridades sanitarias colombianas han registrado 14.719 nuevos casos y 373 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras Bogotá ha anunciado nuevas medidas ante la falta de resultados en la caída la curva de contagios con las restricciones adoptadas hasta le momento.



Además, se han expedido 24.589 altas hospitalarias este lunes, lo que supone que hay 1.754.222 pacientes, de los 1.923.132 casos que se han contagiado, que se han recuperado de la enfermedad.



Las cifras de la cartera de Salud de Colombia recogen que la COVID-19 ha dejado 49.004 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, mientras que todavía hay 114.550 casos que permanecen activos.



En las últimas semanas, las autoridades locales de la capital colombiana han ido adoptado diferentes restricciones para hacer frente al rebrote de casos que se ha dado en la ciudad.



No obstante, y con la tendencia a aumentar la curva de contagios y la situación crítica del sistema sanitario, Bogotá ha anunciado nuevas medidas, entre las que destacan la cuarentena estricta que regirá a partir del 22 de enero en toda la ciudad y durante todo el fin de semana.



En toda la ciudad se restringirá la apertura de establecimientos comerciales que no sean de primera necesidad y la libre circulación de personas que no pertenezcan a los sectores que están exentos.



También el toque de queda, que solo aplicaba hasta el momento en las localidad de Bogotá que tenían cuarentena por sectores, tendrá vigencia en todo el territorio de la capital, desde las 20:00 a las 4:00, hora local.



Este lunes, la ocupación general de unidades de cuidados intensivos de Bogotá está en el 92,1 por ciento y para atención de pacientes Covid en 93,2 por ciento.



Además, las autoridades han confirmado la llegada de cuatro nuevos vijaeros positivos por COVID-19 en vuelos internacionales, en este caso procedentes de México y República Dominicana.



Ante esto, Migración Colombia ha anunciado que iniciarán una actuación administrativa en contra de los cuatro extranjeros y de las aerolíneas que los transportaron.