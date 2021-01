Conte afronta el voto de confianza en el Senado sin apoyos para la mayoría absoluta

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 19 ene (EFE).- Después de superar ampliamente una cuestión de confianza en la Cámara de los diputados, el primer ministro italiano Giuseppe Conte, se somete a la votación del Senado, donde no parece contar con la mayoría absoluta para apoyar a su Gobierno, tras la marcha de Italia Viva de Matteo Renzi.

Tras escuchar el discurso de Conte, en el que hizo un llamamiento a los diputados para continuar luchando contra la pandemia y no entregar al país a las fuerzas soberanistas, la Cámara Baja votó una moción de confianza con 321 votos a favor, 259 en contra y 27 abstenciones, justo los parlamentarios de Italia Viva.

Con este resultado superaba el primer obstáculo, tras el abandono de la delegación de Italia Viva del Gobierno, pero en el Senado las cosas están mucho más difíciles y, a pesar de las negociaciones de última hora, no se espera que Conte consiga la mayoría absoluta de 161 votos.

En la Cámara baja, Conte contó con el apoyo de siete ex diputados del M5S, los representantes del MAE, parlamentarios elegidos en el extranjero y Renata Polverini, expresidenta de la región del Lacio que con su gestó abandonó su partido Forza Italia.

Pero los centristas de UDC no cambiaron idea, como tampoco parece que lo vayan a hacer hoy en el Senado, por lo que Conte tiene muy poco margen.

Los medios italianos aseguran que, por el momento, se ha quedado en 152 votos y que podría llegar a 158 con el apoyo de los senadores vitalicios y alguno más, pero lejos de la mayoría absoluta.

Sin embargo, la mayoría simple quedaría satisfecha con conseguir 155 votos, lo que permitiría al Ejecutivo seguir gobernando.

Aunque entonces entraría en juego el presidente de la República, Sergio Mattarella, quien quiere que el Ejecutivo tenga una mayoría sólida.

Italia Viva también debería abstenerse hoy en su votación, sobre todo, después del discurso de Conte en la Cámara de los diputados en el que, aunque sin citarlos, aseveró que ahora se cambiaba "de aire".