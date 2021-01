Conseguir comida es difícil para el 85 % de los hogares venezolanos en Colombia

A noviembre de 2020, según Migración Colombia, 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas estaban en el país buscando protección, asistencia humanitaria y oportunidades de integración. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 19 ene (EFE).- El 85 % de los hogares venezolanos en Colombia aseguran tener dificultades para conseguir alimentos y un 68 % dicen tener obstáculos para lograr vivienda, según una encuesta publicada este martes por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

El sondeo, elaborado por este grupo integrado por agencias de la ONU y organismos y ONG internacionales como la Cuz Roja o Save The Children, se realizó el pasado noviembre a 3.100 hogares integrados por personas procedentes de Venezuela que se han asentado en 24 de los 32 departamentos de Colombia.

El estudio también muestra que el 65 % de estos hogares consumen dos comidas al día o menos, y una de cada tres de estas familias ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar alimentos.

Igualmente, el 49 % de los hogares encuestados manifestaron que no tienen asegurado un lugar para vivir el próximo mes; en tanto, el 86 % de la población encuestada que trabaja recibe menos de un salario mínimo, y el 56 % no está afiliada al sistema de salud.

La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia, Ana Durán, aseguró que la evaluación permite identificar los avances logrados por el Gobierno colombiano y también deja ver los "desafíos que persisten para atender de manera adecuada y oportuna a las personas refugiadas y migrantes con vocación de permanencia en Colombia".

La encuesta también dejó información sobre el número de personas que aceptan trabajos que representan un riesgo para su integridad, que están asumiendo deudas para poder cubrir el costo de una vivienda.

Igualmente, los que no tienen herramientas para que sus hijos accedan a la educación virtual y aquellos que no han logrado obtener estatus regular o que han sido discriminadas por su nacionalidad.

PUNTO DE PARTIDA

"Los hallazgos de esta evaluación nos permiten (...) buscar alternativas para la regularización de la población venezolana", dijo el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, Jozef Merkx.

El funcionario añadió que los resultados de la encuesta serán tenidos en cuenta para "desarrollar rutas para la protección de los refugiados y migrantes, crear espacios de atención integral para la población y ofrecer oportunidades de integración socioeconómica".

A noviembre de 2020, según Migración Colombia, 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas estaban en el país buscando protección, asistencia humanitaria y oportunidades de integración.

LOS APOYOS

Para ajustarse a las particularidades de la emergencia, el GIFMM realizó cuatro evaluaciones de necesidades el año pasado, cuyos datos contribuyeron a la readaptación de la respuesta de acuerdo a los nuevos desafíos surgidos de la pandemia del coronavirus.

A octubre de 2020, con el soporte de estas evaluaciones, el GIFMM atendió 1,5 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, colombianas retornadas y aquellas que hacen parte de las comunidades de acogida.

También apoyó a más de 1,4 millones de personas con alimentación; a 565.000, en atención en salud; a 234.000, en acceso a vivienda, artículos de hogar y transporte humanitario; y a 37.000, con acciones de integración socioeconómica, como iniciativas de empleo o emprendimiento.