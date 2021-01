Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los argumentos de Yellen, el último día de Trump y otro día con muchos resultados financieros.

Habilidades fiscales

La expresidenta de la Fed Janet Yellen vestirá hoy por primera vez su nuevo traje fiscal cuando enfrente al Comité de Finanzas del Senado con ocasión de su audiencia de confirmación como secretaria del Tesoro. Si bien Yellen probablemente es un “número conocido” para muchos senadores, hoy su función será ayudar a vender el plan de estímulo de US$1,9 billones del presidente electo, Joe Biden. Aunque muchas de las medidas que contiene el paquete podrían ser aprobadas con la mayoría más pequeña posible en el Senado, el camino que ha preferido Biden es obtener suficiente apoyo bipartidista para que el paquete logre la supermayoría de 60 votos necesarios para una aprobación rápida.

Horas restantes

El presidente Donald Trump partirá de Washington mañana por la mañana antes de la toma de posesión de Joe Biden, para comenzar su vida como expresidente en su resort Mar-a-Lago en Florida. Mientras se escribirá mucho sobre su legado como líder de Estados Unidos, lo que a los mercados les importa será ver cuántas de sus políticas sobrevivirán en las primeras semanas de la nueva Administración. Biden ya ha prometido reincorporar al país al Acuerdo de París sobre el calentamiento global, anular el oleoducto Keystone XL e impulsar una mayor adopción de tecnología verde. El gasto en el muro fronterizo se detendrá, los impuestos aumentarán para las personas con mayores ingresos y las empresas, y aparentemente la regulación de Wall Street se volverá más estricta.

Grandes bancos

Hablando de Wall Street, la temporada de resultados financieros de los grandes bancos continúa hoy con Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc. que informarán antes de la apertura. Los resultados de JPMorgan Chase & Co. publicados la semana pasada de cierta manera ayudaron a moderar el optimismo de los inversionistas sobre el sector, y la probabilidad de un mayor escrutinio bajo la Administración de Biden también podría afectar cualquier sorpresa que surja hoy en materia de resultados. State Street Corp. y Charles Schwab Corp. también informan hoy.

Los mercados suben

Los inversionistas estadounidenses perdieron poco durante el feriado de ayer, ya que las noticias de sólidos datos económicos de China se toparon con diversas reacciones en medio de informes de nuevas medidas de EE.UU. contra empresas tecnológicas chinas. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico sumó 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,6%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,1% a las 5:50 a.m. ET antes de una crucial votación en el Parlamento italiano que decidirá el destino del Gobierno del primer ministro, Giuseppe Conte. Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura con alzas generalizadas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicaba en 1,118%, el petróleo se mantenía por encima de US$52 por barril y oro se negociaba al alza.

También hoy...

El testimonio de Janet Yellen en el Senado comienza a las 10:00 a.m. Los datos de flujos de TIC de EE.UU. para noviembre se publican a las 4:00 p.m. Para inversionistas en petróleo, que ya tienen la advertencia sobre la demanda que hizo esta mañana la AIE resonando en sus oídos, comienza el Foro Global de Energía del Consejo Atlántico. Si bien los resultados de Wall Street dominarán la primera parte de la sesión, Netflix Inc. informará sus cifras después del cierre. Los inversionistas buscarán ver cómo la compañía, que ha dominado durante mucho tiempo la transmisión de vídeos en línea, se está desempeñando frente a una gran cantidad de nuevos competidores.

