Ciencia.-Primeros embriones in vitro de ovocitos vitrificados de león africano

19/01/2021 Ovocitos de león africano recién aislados.



Una nueva técnica permite almacenar ovocitos de animales en riesgo de extinción durante un tiempo ilimitado y que puedan ser usados para producir descendencia con ayuda de técnicas de reproducción asistida.



Un equipo de científicos del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) en Alemania, Givskud Zoo-Zootopia en Dinamarca y la Universidad de Milán en Italia logró producir el primer león africano en vitroembriones después de la vitrificación de ovocitos inmaduros. Para este método específico de criopreservación, los ovocitos se recolectan directamente después de que un animal es castrado o muerto y se congelan inmediatamente a -196 ° C en nitrógeno líquido.



El objetivo es seguir mejorando y aplicando estos métodos para salvar de la extinción a especies muy amenazadas como el león asiático. La investigación actual sobre los leones africanos como especie modelo es un paso importante en esta dirección. Los resultados se publican en la revista científica Cryobiology.



Se presume que los ovocitos de león son muy sensibles al enfriamiento debido a su alto contenido de lípidos, lo que resulta en una pobre reactivación después de un enfriamiento lento. La vitrificación puede evitar este problema, ya que las células se congelan a velocidades ultrarrápidas en soluciones con una concentración muy alta de agentes crioprotectores. Este método evita la formación de cristales de hielo en las células, que podrían destruirlas, y les permite permanecer intactas durante un tiempo ilimitado para permitir su uso posterior.



Para la presente investigación, los científicos recolectaron ovocitos de cuatro leonas africanas del zoológico de Givskud _ Zootopia después de que los animales habían sido sacrificados con el propósito de administrar la población. La mitad de los ovocitos (60) se vitrificaron instantáneamente. Después de seis días de almacenamiento en nitrógeno líquido, los ovocitos vitrificados se descongelaron y se sometieron a in-vitromaturación en una incubadora a 39 ° C durante un total de 32-34 horas. La otra mitad (59) se utilizó como grupo de control y se sometió directamente a in-vitromaturación sin un paso de vitrificación.



Los ovocitos maduros de ambos grupos se fertilizaron luego con esperma congelado-descongelado de machos de león africano. "Pudimos demostrar una alta proporción de ovocitos supervivientes y maduros en el grupo de ovocitos vitrificados. Casi el 50% de ellos habían madurado, una proporción similar a la del grupo de control", dice Jennifer Zahmel, científica del Departamento de Biología de la Reproducción de el Leibniz-IZW.



Del grupo vitrificado, se desarrollaron siete embriones tempranos, mientras que en el grupo de control solo se desarrollaron tres embriones. "Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se producen in-vitroembriones después de la vitrificación de ovocitos de león africano o cualquier otra especie de felino salvaje", dice en un comunicado Martina Colombo de la Universidad de Milán y científica invitada en Leibniz-IZW.



La presente investigación demuestra la vitrificación, in-vitromaturación y fertilización exitosas de ovocitos de león africano para el almacenamiento de recursos genéticos. Sin embargo, ninguno de los primeros embriones de ovocitos vitrificados se desarrolló más allá de la etapa de 4 células. Aclarar las vías que se ven afectadas por la vitrificación sería importante para comprender mejor las necesidades específicas que pueden tener los ovocitos vitrificados después de la descongelación.



"Aunque el desarrollo embrionario todavía se vio afectado, nuestros resultados dan esperanzas de que los ovocitos félidos puedan criopreservarse y almacenarse en biobancos en el futuro", dice Katarina Jewgenow, directora del Departamento de Biología de la Reproducción en Leibniz-IZW.