Ciencia.-Galardonados con un récord Guinness por el tejido más fino del mundo

19/01/2021 Galardonados con un récord Guinness por el tejido más fino del mundo. Un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha sido honrado con un récord mundial Guinness por tejer hilos de moléculas individuales para crear el tejido más fino del mundo, superando al lino egipcio más fino.



El tejido de hilos con diámetros que van desde varios milímetros (cañas, fibras vegetales, etc.) hasta unas pocas micras (lana, algodón, polímeros sintéticos, etc.) ha apuntalado el progreso a lo largo de los siglos, desde los humanos de la edad de piedra que hacen redes para atrapar pescado y tejer telas para mantenerse calientes con los textiles modernos que todos usamos todos los días.



Ahora, por primera vez, un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha desarrollado una forma de tejer hilos moleculares en capas bidimensionales. Al hacerlo, han producido una tela tejida molecularmente en 2-D que tiene un número de hilos de 40-60 millones (a modo de comparación, el lino egipcio más fino tiene un número de hilos de unos 1.500; el número de hilos es el número de hebras por pulgada ).



Tejer tiene muchas aplicaciones, como pájaros que tejen ramitas para construir sus nidos, y humanos que lo usan para hacer redes para pescar, cestas para llevar cosas y telas para vestirnos. Los plásticos están hechos de largas hebras moleculares llamadas polímeros, y el equipo de investigación quería encontrar una forma de tejer esas hebras para hacer telas de tejido molecular que pudieran tener una resistencia y flexibilidad excepcionales de la misma manera que las sábanas de lino difieren de los hilos individuales de algodón.



El equipo colaborativo utilizó la química para tejer las hebras. Los átomos de metal y los iones cargados negativamente trabajan en conjunto para entrelazar pequeños bloques de construcción moleculares hechos de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Luego, los bloques de construcción tejidos se unen como piezas de una sierra de calar para formar hojas individuales de hebras moleculares tejidas en una tela de solo 4 millonésimas de milímetro de espesor (4 nanómetros). Por el momento, la pieza de tela más grande fabricada tiene solo 1 mm de longitud. Obviamente, eso es extremadamente pequeño, pero en realidad es más grande que las primeras escamas de grafeno cuando se hizo por primera vez.



El profesor David Leigh dijo: "Tejer hebras moleculares de esta manera conduce a propiedades nuevas y mejoradas. La tela es dos veces más fuerte que las hebras no tejidas y cuando se tira al punto de rotura se rompe como una hoja en lugar de que se desprendan grupos de hebras. El material tejido también actúa como una red, permitiendo que pequeñas moléculas pasen a través de ella mientras atrapa moléculas más grandes en la pequeña malla.



"Este es el primer ejemplo de una tela tejida molecularmente en capas. Tejer hebras moleculares ofrece una nueva forma de alterar las propiedades de los plásticos y otros materiales. La cantidad de hebras y cruces de hebras se midió mediante rayos X brillantes en los bloques de construcción. Las hebras doblan el camino de los rayos X a través del material en una cantidad específica, lo que permite a los investigadores medir cuántas hebras hay por pulgada . La medida muestra que el material tiene un número de hilos de 40-60 millones de hilos por pulgada. En comparación, el lino egipcio más fino tiene un número de hilos de alrededor de 1500 ".



El equipo también midió el grosor de la tela tejida molecularmente utilizando un instrumento especial llamado microscopio de fuerza atómica, que tiene una punta de sonda tan afilada que tiene un solo átomo en el extremo. Cada capa de tejido molecular tiene un grosor de solo 4 nanómetros; eso es 10.000 veces más delgado que un cabello humano.







La investigación se publica en la revista Nature.